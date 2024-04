Nordnet tror Oslo Børs åpner opp 0,6 prosent i dag, eller innenfor intervallet [0,3, 0,9] prosent.

«Pilene på de asiatiske børsene pekte nedover fredag, dermed er det ingen drahjelp å få fra den regionen i dag. Bevegelsene på Wall Street, derimot, forventes å løfte de fleste europeiske børsene i åpningsminuttene», skriver analytiker Roger Berntsen.

I dag sparkes resultatsesongen i gang i USA, med finansgigantene JPMorgan Chase, Wells Fargo, Citigroup og BlackRock som legger frem sine tall.

Asia

Det er blandet på de største børsene i Asia- og Stillehavsområdet fredag.

I Japan stiger Nikkei 0,4 prosent, mens den bredere Topix-indeksen styrkes 0,6 prosent.

I Kina er det flat utvikling på Shanghai Composite. Senere i dag kommer det tall for handelsbalansen, som investorer venter spent på. Hang Seng i Hongkong er ned 1,8 prosent.

Kospi i Sør-Korea svekkes 0,8 prosent etter at landets sentralbank valgte å holde styringsrenten uendret på 3,50 prosent, som ventet. Det er det tiende møtet på rad at renten blir holdt i ro.

I India faller Sensex 0,2 prosent, S&P/ASX 200-indeksen i Australia er ned 0,3 prosent, og Straits Times i Singapore går tilbake 0,3 prosent.

Oljeprisen

Mai-kontrakten for Brent-oljen omsettes fredag morgen for 90,20 dollar fatet, opp 0,5 prosent i dagens handel. Til sammenligning kostet et fat nordsjøolje 89,87 dollar da Oslo Børs stengte torsdag.

Den amerikanske WTI-oljen stiger 0,7 prosent til 85,61 dollar fatet.

Konflikten i Midtøsten har sendt oljeprisen oppover den siste tiden. Nå øker spenningen mellom Israel og Iran, og analytiker mener oljeprisen kan komme opp i 130 dollar fatet dersom Iran skulle angripe Israel.

Iran har lovet hevn etter at deres konsulat i Syria ble angrepet fra israelsk hold. Ifølge Bloomberg venter USA nå et større rakett- og droneangrep mot Israel fra Iran eller Iran-støttede grupper de kommende dagene.

Wall Street

Slik gikk det med de toneangivende indeksene torsdag:

Den brede S&P 500-indeksen endte opp nesten 1 prosent, mens industritunge Dow Jones-indeksen fikk en beskjeden nedtur på 0,01 prosent. Dagens vinner ble teknologiindeksen Nasdaq, som steg hele 1,68 prosent.

Apple steg 4,33 prosent etter rykter om at selskapet har planer om å overhale hele Mac-linjen sin med nye AI-fokuserte M4 databrikker, ifølge Bloomberg. Ryktene er ikke bekreftet av Apple.

Databrikkeprodusenten Nvidia klatret over 4 prosent, mens Tesla steg 1,65 prosent.

Les hele USA-kommentaren her.

Oslo Børs

Hovedindeksen ved Oslo Børs endte torsdag på 1.355,28, ned 0,13 prosent, etter å ha vært i pluss gjennom store deler av dagen. På det høyeste torsdag var indeksen imidlertid oppe i 1.366,89, som er ny intradag-rekord.

Dolphin Drilling falt 5,8 prosent til 6,33 kroner på høy omsetning. Selskapet har hentet 40 millioner dollar i en emisjon, der tegningskursen var fastsatt til 6,00 kroner – godt under aksjens sluttkurs onsdag på 6,72 kroner.

Tankrederiene Frontline og Hafnia steg 5,7 og 2,3 prosent til henholdsvis 264,10 og 80,75 kroner. I tørrlast steg Golden Ocean Group 4,3 prosent til 144,95 kroner, Himalaya Shipping steg 1,6 prosent til 83,30 kroner, mens 2020 Bulkers endte opp 5,7 prosent til 166,10 kroner. Samtlige fem shippingaksjer er løftet frem av ABG-analytiker Petter Haugen som foretrukne rederier.