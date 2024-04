Oslo Børs åpner rett opp

Saken oppdateres gjennom børsdagen.

Oslo Børs starter ukens siste handelsdag i grønt terreng. Klokken 11.05 står hovedindeksen i 1.373,65, opp 1,4 prosent.

Aksjer i fokus

Etter en knallsterk kursoppgang velger finansdirektøren i Hafnia å selge aksjer for 20 millioner kroner. Rederiets aksjekurs endte onsdag i ny all-time high, med en oppgang på sterke 40 prosent det siste året. Aksjen faller 1 prosent til 79,95 kroner fredag.

Astrocast er i krise og i en desperat jakt etter penger. Nå vil det sveitsiske satellittselskapet av børs. Det sender aksjen ned hele 61,2 prosent til 30 øre.

Valgkomiteen i Norsk Hydro anbefaler at Rune Bjerke velges som ny styreleder i selskapet, skriver TDN Direkt. Dag Mejdell har vært styreleder siden 2014, men stiller ikke til gjenvalg. Norsk Hydro stiger 4,2 prosent til 70,82 kroner.

Ellers faller Höegh Autoliners 3,6 prosent til 97,25 kroner. Det siste året er oppgangen på sterke 71 prosent.

Oljen holder høyden

Mai-kontrakten for Brent-oljen omsettes fredag morgen for 90,50 dollar fatet, opp 0,9 prosent i dagens handel. Til sammenligning kostet et fat nordsjøolje 89,87 dollar da Oslo Børs stengte torsdag.

Den amerikanske WTI-oljen stiger 1,1 prosent til 85,92 dollar fatet.

Konflikten i Midtøsten har sendt oljeprisen oppover den siste tiden. Nå øker spenningen mellom Israel og Iran, og analytiker mener oljeprisen kan komme opp i 130 dollar fatet dersom Iran skulle angripe Israel.

Iran har lovet hevn etter at deres konsulat i Syria ble angrepet fra israelsk hold. USA venter nå et større rakett- og droneangrep mot Israel fra Iran eller Iran-støttede grupper de kommende dagene.

Vår Energi økte produksjonen med hele 40 prosent i første kvartal, men fikk samtidig kjenne konsekvensene av kronesvekkelsen. Valutasmellen førte til et netto urealisert valutatap på rundt 185 millioner dollar. Aksjen stiger 1,2 prosent til 38,70 kroner.

Ellers stiger Equinor 1,2 prosent, mens Aker BP går frem 1 prosent.