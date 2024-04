Finansdepartementet lar fortsatt ikke Oljefondet investere i unoterte aksjer

Saken oppdateres

– Regjeringen ønsker ikke å åpne for unoterte aksjer nå. Dette er en stor og viktig beslutning, som vi må ta oss tid til å vurdere grundig. Vi ønsker å etablere et uavhengig ekspertråd for Statens pensjonsfond utland (SPU), og med innspill fra rådet vil vi få et bedre kunnskapsgrunnlag og en bredere debatt om alle sidene ved investeringer i unoterte aksjer, sier finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp).

SPU, bedre kjent som Oljefondet, kan investere i unotert eiendom og unotert infrastruktur for fornybar energi, men har ikke generell adgang til å investere i unoterte aksjer.

I sin fondsmelding for 2024, offentliggjort fredag, påpeker Finansdepartementet at en åpning for unoterte aksjer vil medføre investeringer «som må forvaltes på en måte som er vesentlig forskjellig fra dagens forvaltning». Departementet vil derfor hente inn mer kunnskap først, både om finansielle og ikke-finansielle sider ved slike investeringer, heter det.

«Departementet legger opp til at det i løpet av 2024 skal etableres et nytt, eksternt ekspertråd for SPU, slik Sverdrup-utvalget foreslo. Ett av oppdragene for rådet vil være å se nærmere på ulike sider ved unoterte aksjer.»



Uttak fra Statens pensjonsfond Norge

Av fondsmeldingen fremgår det også at regjeringen åpner for årlige uttak fra Statens pensjonsfond Norge (SPN), som forvaltes av Folketrygdfondet. Dette kommer etter at Folketrygdfondet i flere år har argumentert for å få lov til å investere mer i øvrige Norden. Fondet stanger i praksis i taket på Oslo Børs.

Regjeringen velger altså motsatt løsning, å heller tappe fondet fortløpende og tilstrekkelig til at eiergrensene ikke blir sprengt:

«SPNs eierandeler i selskaper notert på Oslo Børs er over tid blitt så høye at Folketrygdfondet har pekt på at det er risiko for å overstige forvaltningsmandatets eierandelsgrense på 15 prosent.»

«For å løse denne utfordringen, legger regjeringen opp til å etablere en regel for årlige uttak fra SPN, fra og med statsbudsjettet for 2025. De årlige uttakene skal ikke være større enn det som er nødvendig for å håndtere eierandelsutfordringen,» heter det i fondsmeldingen.

Åpner Tromsø-kontor

Finansminister Trygve Slagsvold Vedum går mot Folketrygdfondets råd også på et annet område. Fondet har ikke vært overbevist om at etablering av et statlig investeringskontor i Tromsø er en god løsning. Vedum fremmer nå likevel lovforslag for å etabelere et slikt kontor, som han selv har vært pådriver for.