Oslo Børs mot ny rekord: Shippingvinner faller på ny analyse

Mowi er ned 1,1 prosent etter at Danske Bank har senket kursmålet for oppdrettsgiganten . I sin leder skriver Trygve Hegnar at Mowi har en dårlig sak når selskapet ønsker å fjerne bunnfradraget på 70 millioner kroner i lakseskatten.

Subsea 7 har meldt om en ny kontrakt i Mexicogulfen verdt mellom 50 og 150 millioner dollar – eller mellom 540 millioner og 1,6 milliarder kroner. Kontrakten er tildelt av Talos Energy og gjelder subsea-installasjoner knyttet til Sunspear-utviklingen. Subsea 7-aksjen er opp 2,0 prosent.

BW Offshore er opp rundt 2,0 prosent. Selskapet har inngått en avtale om resirkulering av den flytende produksjons- og lagringsenheten (FPSO) «Petróleo Nautipa» i India, og estimerer at dette vil frigjøre rundt 9 millioner dollar i likviditet. FPSO-en tjenestegjorde på Etame-feltet utenfor Gabon fra 2002 til 2022.

Endúr opplyser at Forsvaret har utøvet en opsjon for Endúr Maritime, som forlenger en eksisterende rammeavtale med seks måneder. Verdien av forlengelsen er 50 millioner kroner. Rammeavtalen gjelder vedlikehold, reparasjoner og oppgraderinger for Sjøforsvaret. Endúr-aksjen stiger 2,5 prosent.

Kongsberg Gruppen fortsetter oppturen med en kursoppgang på rundt 2 prosent. Nordea-analytiker Hans-Erik Jacobsen har denne uken løftet kursmålet for aksjen med 200 kroner, og spår tredobling av Kongsberg-konsernets resultater. Aksjen er nå opp 65 prosent i år – og opp 75 prosent seneste 12 måneder.

Norse Atlantic faller rundt 0,8 prosent. Flyselskapet meldte fredag morgen at det har sikret 20 millioner dollar i likviditetsbuffer gjennom et lån fra de to største aksjonærene, Scorpio Holdings og toppsjef Bjørn Tore Larsen.

Norwegian falt torsdag 6 prosent – og faller nye 2,1 prosent fredag. Mandag steg flyaksjen 8 prosent på en ny analyse fra DNB Markets, som mener Widerøe-kjøpet vil booste Norwegians inntjening . Nå er det kjent at nest største aksjonær, Sundt, har solgt seg ned denne uken.

Astrocast faller mest av alle, med et kursfall på 58,8 prosent. Det Sveits-baserte, Euronext Growth-noterte satellittselskapet har for lengst signalisert en stor usikkerhet rundt evnen til fortsatt drift, og fredag er kommunikasjonen at selskapet vil søke om avnotering fra Euronext Growth.

Nest svakeste aksje er destinasjonsteknologiselskapet Spotlio , tidligere kjent som Canopy og Skitude, som etter børsslutt torsdag meldte om et «planlagt ledelsesskifte». Aksjen er ned 43 prosent fredag.

Magnora stiger rundt 1,6 prosent etter en kjøpsanbefaling fra SEB, som ser flere kurstriggere.

Desert Control er opp 7,3 prosent. Fredag er det meldt at Woods End Interests, nærstående til Desert Control-styremedlem James Thomas, har kjøpt 499.028 aksjer i selskapet til kurs 5,10 kroner. Samlet kjøpesum var på drøyt 2,5 millioner kroner.

TECO 2030 har oppnådd enighet med obligasjonseiere om konvertering av størstedelen av et konvertibelt obligasjonslån i forbindelse med en kommende emisjon. Enigheten gjelder obligasjonseiere som representer cirka 83 prosent av et lån på 94 millioner kroner. Aksjen er opp rundt 5 prosent.

Aqua Bio Technology har sluttført oppkjøpet av Ovalen – der prisen kan bli på opp mot 11 millioner kroner, avhengig av oppnådde inntekter og resultater i år og neste år. Aksjen er opp rundt 11 prosent fredag.