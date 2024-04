Storbank straffes på Wall Street

Et minutt etter at handelen tok til på New York-børsen har Nasdaq-indeksen gått ned 0,9 prosent og står i 16.295,31 poeng mens Dow Jones faller 0,6 prosent til 38.227,50 poeng. S&P 500 faller 0,7 prosent til 5.160,73 poeng.

USA har av sikkerhetshensyn begrenset områdene hvor deres israelske diplomater kan ferdes. Ifølge NTB knyttes tiltaket til uro før et mulig iransk angrep mot landet.

Den tiårige amerikanske statsobligasjonsrenten er på 4,51 prosent mens VIX-indeksen, også kalt fryktindeksen, stiger 13,0 prosent til 16,85

«I forlengelsen av de sterke inflasjonstallene denne uken, fikk vi i går tall som viste en sterkere oppgang i kjerneprodusentprisene enn markedet hadde sett for seg», skriver Handelsbanken i en oppdatering.

Storbanken JPMorgan Chase har lagt frem kvartalstall som slår analytikernes forventninger, både når det gjelder resultat og inntekter. USAs største bank tjente 13,4 milliarder dollar i årets første kvartal, opp fra 12,6 milliarder dollar første kvartal i fjor. Aksjen faller likevel 3,7 prosent i åpningsminuttene.

Wells Fargo faller 2,1 prosent etter sin kvartalspresentasjon. Banken fikk et resultat på 4,6 milliarder dollar i første kvartal, ned fra i underkant av 5 milliarder dollar samme kvartal i fjor.

Importprisindeksen i USA økte med 0,4 prosent på månedsbasis i mars. Ifølge Trading Economics var det ventet en oppgang på 0,3 prosent.