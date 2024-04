Nye rekorder på Oslo Børs: Sterk oppgang for oljekjempene

Hovedindeksen ved Oslo Børs steg fredag 1,54 prosent til 1.376,17, som er ny sluttrekord med klar margin. På det høyeste sto indeksen i 1.377,83, som er ny intradag-rekord – og Børsen er nå opp 5,3 prosent hittil i år. Omsetningen av aksjer og egenkapitalbevis fredag var på 6,2 milliarder kroner.

Kraftig oljeprisoppgang bidro til å løfte både Oslo Børs og oljeselskapene, løftet av spenningen i Midtøsten.

«Basert på informasjon fra det amerikanske utenriksdepartementet, gjengitt i israelske medier, kan det være en økt risiko for et iransk angrep mot Israel de kommende dagene,» advarte Utenriksdepartementet i en oppdatering fredag. Israel er blitt beskyldt for å ha stått bak angrepet mot det iranske konsulatet i Damaskus 1. april, der syv medlemmer av Irans Revolusjonsgarde ble drept, skriver NTB.

Mai-kontrakten for Brent-oljen var ved Oslo Børs' stengetid opp 2,4 prosent til 91,91 dollar pr. fat. Ved børsslutt torsdag sto den i 89,90 dollar. WTI-oljen steg fredag 2,8 prosent til 87,38 dollar fatet.

Equinor steg 3,2 prosent til 313,90 kroner. Aker BP steg 3,4 prosent til 302,70 kroner. Vår Energi steg 2,7 prosent til 39,28 kroner, også etter å ha meldt om 40 prosents produksjonsvekst i første kvartal.

Tankrederiene Frontline og Hafnia fulgte etter med kursoppganger på 2,4 og 1,3 prosent til henholdsvis 270,40 og 81,80 kroner. De to er dermed opp henholdsvis 33 og 16,5 prosent så langt i år.

Hydro-aksjen endte opp hele 5,3 prosent til 71,60 kroner. TDN Direkt bemerker i en børsoppdatering at aksjen er opp nesten 20 prosent på to uker, parallelt med at LME-aluminiumsprisen har steget 8 prosent i samme periode. Nyhetsbyrået peker også på en vurdering fra Commerzbank om at prisene på basismetaller nå kan møte motvind fra Kina, ettersom BNP-data neste uke trolig vil skuffe.

Höegh Autoliners og Norwegian var blant de mest omsatte aksjene som falt fredag.