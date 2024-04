«Analytikerne er for pessimistiske på inntjening». Slik innleder Nordea-strategene Erik Bruce og Joachim Bernhardsen denne ukens markedsrapport.

De snakker da åpenbart om den kommende resultatsesongen som er rett rundt hjørnet, der de børsnoterte selskapene vil legge frem resultatene for årets første kvartal.

«Den kommende inntjeningssesongen på S&P 500 kommer til å vise nok et kvartal med sterk inntjeningsvekst. Inntjeningsutsiktene er ikke like lyse på Oslo Børs» skriver strategene, og legger til:

«Verdsettelsen er imidlertid lav. Det tilsier at vi kan vente brukbar avkastning også på Oslo Børs fremover».

Optimistiske

Hovedindeksen på Oslo Børs steg fredag til både ny intradag-rekord, samt sluttrekord ved børsstengning, etter en oppgang på 5,3 prosent i år.

«Oslo Børs har i stor grad handlet sideveis i to år, men bryter nå ut av rangen på oppsiden. Foruten Equinor og energisektoren har råvaresektoren, med Norsk Hydro i spissen, steget mye siden starten av mars» skriver strategene.

Til tross for nye rekorder er har Oslo Børs en pris i forhold til inntjening på rundt 11, ifølge strategene. Det betyr at den årlige inntjeningen utgjør ni prosent av prisen.

De mener det taler til Oslo Børs sin fordel, målt mot «mange andre markeder», at selskapene gir en høy løpende inntjening i forhold til hva aksjene koster.

«En høy earnings yield må imidlertid ses i sammenheng med at inntjeningsutsiktene på Oslo Børs er usikre. Energiprisene er allerede på et høyt nivå så vi må trolig vente begrenset inntjeningsvekst» skriver de.

«Kombinasjonen av dagens verdsettelse og inntjenings utsikter tilsier likevel at Oslo Børs kan levere bra i tiden fremover».

Venter større vekst i USA

Når det gjelder inntjeningssesongen i USA skriver strategene at konsensus venter at innjeningen i første kvartal vil ligge fem prosent over fjoråret i snitt, som er svakere enn veksten på ti prosent i fjerde kvartal.

Det tror ikke strategene noe på.

«PMl-er har steget og andre indikatorer peker mot bra vekst i amerikansk økonomi gjennom kvartalet. Vi regner med at fasiten blir mer i området åtte prosent inntjeningsvekst» skriver de.

«Fortsatt er inntjeningsveksten sterkest blant de selskapene i teknologisektoren, som Nvidia, Microsoft og Meta. Gapet mellom de store teknologisel- skapene og resten av markedet tetter seg imidlertid noe».