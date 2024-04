GODT OVER 60 MILLIARDER: – I fjor ble det utstedt omtrent 145 milliarder kroner i obligasjonsmarkedet. Så langt i år er vi på godt over 60 milliarder, sier Thommessen-partner Kristian Pande Horn (t.v.), avbildet med leder for transaksjonsavdelingen i Thommessen, Christian Sagstad. Foto: Iván Kverme