Markedene vil veie risikoen for nye angrep

Finansmarkedene vil møte uken med bekymringer knyttet til geopolitkk, hvor mye vil dreie seg om hvorvidt Irans angrep på Israel i helgen vil føre til nye angrep, skriver Bloomberg.

Ettersom investorene allerede er på tåhev grunnet usikkerhet rundt vedvarende inflasjon og spådommer om at rentene vil holde seg høyere lenger, ligger det til rette for at eskaleringen i Midtøsten vil føre til mer volatilitet når handelen gjenopptas mandag.

Da Hamas angrep Israel i oktober var mye av frykten i markedet at Iran til slutt ville bli dratt inn i krigen. Det har blitt presentert flere scenarioer knyttet til oljeprisen dersom konflikten utvider seg.

Grunnlegger av konsulentbyrået Rapidan Energy, Bob McNally meldte tidligere i uken, at dersom Iran skulle gå til angrep på Israel, vil det kunne sende oljeprisen opp til mellom 100 og 130 dollar fatet.



«Investorenes naturlige reaksjon er å se etter trygge havner i øyeblikk som dette. Reaksjonene vil være avhengige av hvordan Israel responderer. Dersom Israel ikke eskalerer situasjonen ytterligere herfra, så kan det gi en mulighet til å kjøpe risikoaktiva til lavere priser», sier investeringsdirektør Patrick Armstrong i Plurimi Wealth, ifølge Bloomberg.

Bloomberg skriver videre at investorene nå vil veie risikoen for nye angrep, og at mange vil se til oljeprisen for hvordan man skal respondere.