Få har tapt like mye på Bjerkebanen i Oslo som småaksjonærene i Bjerke Travbane Eiendom. Nå har de igjen fått tilbud om å bli flådd, og trues med tvangsinnløsning.

Mens Bjerke Travbane selger unna store eiendommer for hundrevis av millioner kroner, vil hovedeier Det Norske Travselskap kjøpe ut arvingene etter Arne Haugerud, som bygget banen, for 2 millioner. Det er også langt under Skatteetatens ligningsverdi av aksjene.

Kyrre Gørvell-Dahll, bedre kjent som Kygo, kjøper seg inn golf-startupen Eagl Technologies. Han hjalp til med å fylle opp kassen da Eagl hentet 7,6 millioner kroner gjennom Folkeinvest.

Blant andre investorer i emisjonen var artisten Rein Alexander og tidligere skiskytter Emil Hegle Svendsen. Suzann «Tutta» Pettersen, som var med å fronte selskapet i emisjonsprosessen, deltok også.

En stortingsmelding som legges frem i mai kan åpne for at kommunene kan doble eiendomsskatten for eiere av hus og hytter.

I fjor betalte eiere av hus og hytter totalt 8,66 milliarder kroner i eiendomsskatt. Det var en økning på 7,1 prosent fra året før.

På lederplass skriver Trygve Hegnar om Asker som skatteparadis. Vi tror det skal ganske mye til før noen rike flytter til Asker for å spare skatt.

Politikerne kan jo endre skattesatsene hvert eneste år, og de rike vil vel ikke bli nomader. Det beste er selvfølgelig at man på nasjonalt plan fjerner formuesskatten, skriver Hegnar.

Finanskalenderen

Årsrapport:

Elektroimportøren, Kraft Bank

Makro:

Norge: Handelsbalanse mars, kl. 08.00

Japan: Maskinordrer februar, kl. 01.50

Finland: KPI mars, kl. 07.00

ØMU: Industriproduksjon februar, kl. 11.00

USA: Detaljhandel mars, kl. 14.30

USA: Empire manufacturing-indeks april, kl. 14.30

USA: Lagre usolgte varer februar, kl. 16.00

USA: NAHB boligindeks april, kl. 16.00

Utenlandske:

Goldman Sachs

Ekskl. utbytte:

Pexip Holding

Ordinær generalforsamling:

Kraft Bank, Philly Shipyard