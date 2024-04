Dette vil påvirke Oslo Børs i dag

Nordnet-analytiker Roger Berntsen tror Oslo Børs åpner ned 0,4 prosent, eller innenfor intervallet [-0,7, -0,1] prosent.

Asia

Fastland-Kina går frem mandag ettersom fornyet regulatorisk støtte fra Beijing skjermet markedet fra en bredere nedgang som rammet Asia, skriver Bloomberg.



På fredag annonserte Kinas statsråd at de vil skjerpe reglene for børsnotering, bekjempe ulovlige aksjesalg og øke tilsynet med utbytteutbetalinger.

I Kina går Shanghai Composite opp 1,2 prosent. Hang Seng i Hongkong er ned 0,7 prosent.

Resten av Asia opplever imidlertid en nedgang etter Irans angrep mot Israel natt til søndag.

– Den største risikoen for den globale økonomien er om dette nå eskalerer til en bredere regional konflikt, og hva responsen blir i energimarkedene, sier Neil Shearing sjeføkonom ved Capital Economics til Reuters.



I Japan faller Nikkei 1,1 prosent, mens den bredere Topix-indeksen er ned 0,5 prosent.

Kospi i Sør-Korea faller 0,4 prosent.

I India går Sensex tilbake 0,7 prosent, S&P/ASX 200-indeksen i Australia er ned 0,4 prosent, og Straits Times i Singapore er ned 1 prosent.

Oljeprisen

Det var knyttet stor spenning til utviklingen i oljeprisen etter Irans angrep mot Israel. Så langt er det relativt stabilt.

Oljeprisen har den siste tiden økt til nivåer over 90 dollar fatet. Så langt i år er Nordsjøoljen brent opp nesten 20 prosent.

Natt til søndag skjøt Iran hundrevis av droner og raketter mot Israel. Konflikten i Midtøsten har blitt stadig mer spent. Angrepet fra Iran skjer etter at landets konsulat i Damaskus ble bombet 1. april.

En «hevn» fra Iran lå i kortene og var allerede priset inn i markedet, skrev Rystad Energy i en oppdatering søndag. Allerede fredag advarte USA om et mulig angrep de kommende dagene.

Rystad Energy beregner «fair value» av brent for april utelukkende basert på tilbud og etterspørsel til omtrent 84 dollar pr. fat. Det betyr at det nå er et risikopåslag på 10 prosent, grunnet den pågående konflikten, ifølge analysebyrået.

Nordsjøoljen brent er opp 0,6 prosent siden midnatt til 90,07 dollar pr. fat. Til sammenligning var den opp i 92 dollar fatet på det høyeste fredag.

Den amerikanske WTI-oljen er opp 0,2 prosent til 85,19 dollar.

Wall Street

På ukens siste handelsdag tynget kvartalsresultater fra flere storbanker New York-børsen. Bekymringer rundt inflasjon og geopolitisk uro påvirket også aksjemarkedet fredag.

Industritunge Dow Jones falt 1,27 prosent til 37.980,79 poeng. Brede S&P 500 endte ned 1,46 prosent til 5.123,40 poeng. Teknologiindeksen Nasdaq falt 1,62 prosent til 16.175,09 poeng.