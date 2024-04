Energiaksjene straffes på Oslo Børs

Mandag peker pilen ned på Oslo Børs. Ved lunsjtider står hovedindeksen i 1.361,81 poeng, ned 1,1 prosent. Et fat nordsjøolje omsettes for 89,44 dollar, ned 1,1 prosent.

Konflikten i Midtøsten har blitt stadig mer spent, og natt til søndag skjøt Iran hundrevis av droner og raketter mot Israel. Angrepet fra Iran skjedde etter at landets konsulat i Damaskus ble bombet 1. april. Rystad Energy beregner «fair value» av brent for april, utelukkende basert på tilbud og etterspørsel til omtrent 84 dollar pr. fat.

«Oljeprisen er særlig sårbar for en eskalering i konflikten, spesielt når Iran er involvert», skriver Handelsbanken i en oppdatering. Equinor faller 3,0 prosent til 304,55 kroner, mens Aker BP faller 2,8 prosent til 294,20 kroner.

Norsk Hydro stiger 1,2 prosent til 72,44 kroner, etter at nye sanksjoner presser aluminiumsprisen til nye nivåer.

– Vanskelig å si hvor lenge denne effekten vil vare, sier Ole-Petter Sjøvold, analytiker i SpareBank1 Markets, til Finansavisen. Fredag kveld innførte USA og Storbritannia nye sanksjoner mot Russland, som gir restriksjoner på handel med russisk aluminium, kobber og nikkel produsert på eller etter 13. april.

Det sveitsiske satellittselskapet Astrocast er i krise og i en desperat jakt etter penger. Forrige uke meldte selskapet at det vil gå av børs. Mandag stiger aksjen 1,4 prosent til 0,28 kroner.

Nordic Halibut, som driver oppdrett av kveite, har utnevnt Thomas Scheele Berg til finansdirektør. Samtidig melder selskapet at det omsatte for 22 millioner kroner i første kvartal, med et slaktevolum på 150 tonn. Aksjen stiger 2,7 prosent til 22,60 kroner.

Sjømatanalytiker Knut-Ivar Bakken i SpareBank 1 Markets nedgraderer Bakkafrost fra kjøp til nøytral, samtidig som han hever kursmålet fra 660 til 680 kroner. Aksjen faller 0,5 prosent til 656,50 kroner.

Carnegie-analytiker Fabian Jørgensen hever kursmålet i forsvarskjempen Kongsberg Gruppen fra 685 til 863 kroner. Aksjen faller likevel 0,3 prosent til 767,00 kroner.