Konflikten i Midtøsten har blitt stadig mer spent, og natt til søndag skjøt Iran en rekke raketter mot Israel. Nordea anbefaler likevel ingen portefølje-endringer etter Iran-angrepet. Årsaken til det er at Irans angrep på Israel i stor grad var varslet, samtidig som oljeprisen har steget mye i forkant av angrepet.

– Markedsbevegelsene er foreløpig relativt begrenset, og det kommer enkelte signaler på at situasjonen kan deeskalere, sier Nordeas sjefstrateg Erik Bruce i en melding.

Følger med på oljeprisen

Seniorstrateg Joachim Bernhardsen i Nordea understreker at oljeprisen er hovedgrunnen til at markedene følger konfliktene i Midtøsten såpass tett.

– Veien fra en eskalering i Midtøsten til aksjemarkedet går først og fremst gjennom oljemarkedet. En markant oppgang i oljeprisen kan sette fyr på inflasjonsfrykten og ramme verdensøkonomien, sier Bernhardsen, samtidig som han minner om at en tredjedel av de globale oljeforsyningene kommer fra regionen.

Ved en storkonflikt kan oljeproduksjonen og transporten i hele regionen rammes. De to strategene minner om at oljeprisen har steget over de siste ukene, blant annet som følge av økt spenning i Midtøsten. Dersom konflikten eskalerer betydelig frykter de at en stor del av den globale oljeforsyningen kan bli forstyrret.

– Det betyr imidlertid også at både oljeprodusenter i regionen og oljekonsumenter har motivasjon for å forhindre en videre opptrapping. Spesielt USA, Israels nærmeste allierte, har en betydelig egeninteresse av å sikre at olje- og bensinprisene ikke stiger betydelig, sier Bruce.

Forventer høy volatilitet

Nordea understreker at et høyt priset aksjemarked er følsomt for negative overraskelser, noe som tilsier at volatiliteten i markedet kan forbli noe høyere en stund.

– Vi venter imidlertid at sterk vekst og inntjening forblir de viktigste drivere for aksjemarkedet, sier Bernhardsen.