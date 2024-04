Trump straffes knallhardt på Wall Street

Et minutt etter at handelen tok til på New York-børsen har Nasdaq-indeksen gått opp 0,6 prosent og står i 16.266,08 poeng mens Dow Jones stiger 1,0 prosent til 38.349,62 poeng. S&P 500 stiger 0,7 prosent til 5.160,66 poeng.

Den tiårige amerikanske statsobligasjonsrenten er på 4,61 prosent mens VIX-indeksen, også kalt fryktindeksen, faller 5,1 prosent til 16,43.

Trump får juling

Ifølge CNBC ønsker Trump Media & Technology Group å utstede flere millioner nye aksjer. Nyheten sender aksjen ned hele 11,8 prosent i mandagens handel. I løpet av forrige uke falt aksjen nærmere 20 prosent.

Mandag må USAs tidligere president, Donald Trump, møte i rettslokalet i New York i forbindelse med den såkalte hysjpengesaken hvor han skal ha organisert en utbetaling til pornoskuespilleren Stormy Daniels i 2016.

Oppdatert klokken 18.30: Etter tre timers handel har Trump-aksjen falt 16,5 prosent.

Goldman Sachs

Finansgiganten Goldman Sachs stiger 5,5 prosent etter selskapets kvartalspresentasjon. I første kvartal hadde selskapet et resultat pr. aksje på 11,58 dollar, godt over forventningene på 8,56 dollar pr. aksje. Driftsinntektene var på 14,21 milliarder dollar i kvartalet, mens forventningene lå på 12,92 milliarder dollar, ifølge CNBC.

Elbilprodusenten Tesla melder at selskapet vil si opp mer enn 10 prosent av arbeidsstokken for å kutte kostnader. Aksjen faller 1,2 prosent i åpningsminuttene.

Midtøsten

Konflikten i Midtøsten har blitt stadig mer spent, og natt til søndag skjøt Iran en rekke raketter mot Israel. Nordea anbefaler likevel ingen portefølje-endringer etter Iran-angrepet. Årsaken til det er at Irans angrep på Israel i stor grad var varslet, samtidig som oljeprisen har steget mye i forkant av angrepet.

Seniorstrateg Joachim Bernhardsen i Nordea understreker at oljeprisen er hovedgrunnen til at markedene følger konfliktene i Midtøsten såpass tett.

– Veien fra en eskalering i Midtøsten til aksjemarkedet går først og fremst gjennom oljemarkedet. En markant oppgang i oljeprisen kan sette fyr på inflasjonsfrykten og ramme verdensøkonomien, sier Bernhardsen.

Makro

Detaljhandelsomsetningen i USA økte med 0,7 prosent på månedsbasis i mars, godt over forventningene på 0,3 prosent. Eks. kjøretøy økte detaljhandelen 1,1 prosent på månedsbasis, mens det var ventet en oppgang på 0,4 prosent, ifølge Trading Economics.