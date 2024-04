Slik vil AI skape finansieringsboom

Finansgiganten Goldman Sachs presenterte mandag sine tall for første kvartal, som klart overgikk konsensus.

I første kvartal hadde selskapet et resultat pr. aksje på 11,58 dollar, godt over forventningene på 8,56 dollar pr. aksje.

Under kvartalspresentasjonen delte Goldman Sachs administrerende direktør, David Solomon, sine tanker om hvordan kunstig intelligens (AI) vil føre til en boom av finansieringsmuligheter, skriver MarketWatch.

Goldman Sachs-sjefen begrunnet det med at teknologien vil føre til økt etterspørsel etter infrastrukturprosjekter, som vil skape et gunstig klima for finansvirksomheter.

Skala uten sidestykke

«AI vil spille en avgjørende rolle i å forbedre effektiviteten og nøyaktigheten i prosessene knyttet til finansering av store prosjekter som veier, broer og energiinfrastruktur», sa Solomon, under kvartalspresentasjonen.

«For Goldman selv forventes AI å skape produktivitets- og effektivitetsgevinster», fortsetter han.



Denne forbedrede effektiviteten forventes å føre til en økning i investeringer i infrastrukturprosjekter, som igjen vil skape en økt etterspørsel etter finansieringstjenester.

«Jeg mener faktisk at det er et stort mulighetssett for våre kunder når folk omorganiserer virksomhetene sine, og vi snakker om en skala som ærlig talt er uten sidestykke»,sa Goldman Sachs-sjefen.

Finansgiganten steg 5,5 prosent etter selskapets tallslipp, og opplever for øyeblikket en økning på 2,68 prosent, med en handelspris på 399,31 dollar så langt i dagens handel.