Dette skjer i dag – tirsdag

Peter Hermanruds aksjeformue vokser i rekordfart. Han begynte med «småpenger» for tre år siden, og nå nærmer verdiene seg 200 millioner kroner for den tidligere aksjestrategen.

Og omtrent alt han tar i, blir til gull. Fem av Hermanruds seks største investeringer har levert tosifret prosentvis avkastning så langt i år. I snitt er avkastningen på 27 prosent.

Dersom Iran stenger Hormuzstredet, kan vi få en oljepriseksplosjon.

Frode Mørkedal, analytiker i Clarksons, tror oljeprisen da kan stige til mellom 200 og 250 dollar fatet, og at tradere og raffinerier vil hamstre olje. Han tror videre at ratene i tankmarkedet vil gå i taket som følge av panikken.

Byggevarebransjen fortsetter å falle dramatisk. Omsetningen i første kvartal var 13 prosent ned fra samme periode i fjor.

Torbjørn Seielstad, som eier Gausdal Landhandleri, sier det aldri har vært dårligere. Han tror det tar minst ett år, kanskje to, før bransjen er tilbake.

På lederplass skriver Trygve Hegnar om Høyres nye kanonmåling. På en meningsmåling fra Opinion for ABC Nyheter har Høyre nå en oppslutning på 30,5 prosent. Det er nesten ikke til å tro.

Arbeiderpartiet er fortsatt under 20 prosent, og alle røde partier synker. Vi kan i hvert fall slå fast at det ikke feier en rød vind over landet, skriver Hegnar.

Finanskalenderen

Resultat pr. 1. kv.:

Magnora: Kl. 07.00, webcast kl. 10.00

Utenlandske resultater pr. 1. kv:

Bank of America, Morgan Stanley

Ekskl. utbytte:

2020 Bulkers, Eqva, NorAm Drilling

Ordinær generalforsamling:

Akastor, Aker BioMarine, BN Bank, Cloudberry Clean Energy, Hexagon Purus, Pioneer Property Group

Årsrapport:

Kid

Makro: