I Asia faller børsene bredt etter at de toneangivende indeksene på Wall Street falt i løpet av gårsdagen, mye drevet av usikkerhet rundt situasjonen i Midtøsten mellom Israel og Iran. Børsfallet kommer til tross for at Kinas økonomi vokser mer enn ventet.

Konflikten i Midtøsten har blitt stadig mer spent, og natt til søndag skjøt Iran en rekke raketter mot Israel som svar på et angrep mot Irans konsultat i Damaskus 1. april, der syv høytstående medlemmer av den iranske Revolusjonsgarde, blant dem to generaler, ble drept. Israel har verken bekreftet eller avkreftet om det var dem som sto bak.

Nå venter verden spent på Israels svar på rakettangrepet, der 99 prosent av rakettene skal ha blitt skutt ned.

Børsene i USA ble også påvirket av «tiåringen», den viktige 10-årige amerikanske statsobligasjonen som nådde et viktig nivå på 4,6 prosent, det høyeste siden midten av november, ifølge CNBC.

Bredt børsfall

I Japan faller Nikkei-indeksen 2,2 prosent, mens den bredere Topix-indeksen faller 2,1 prosent.

I Kina går Shanghai Composite tilbake 1,4 prosent, Hang Seng i Hongkong er ned 1,9 prosent, og Kospi i Sør-Korea faller 2,4 prosent.

I India faller Sensex 0,5 prosent, S&P/ASX 200-indeksen i Australia faller 2,2 prosent, og Straits Times i Singapore faller 1,3 prosent.

Sterkere kinesisk vekst

Kinas økonomi vokste 5,3 prosent i første kvartal, godt over analytikernes forventninger.

Analytikere som Reuters har spurt, hadde sett for seg en vekst på 4,6 prosent fra første kvartal i fjor til første kvartal i år. Veksten på 5,3 prosent var dermed langt høyere enn forventningene, skriver NTB.

På kvartalsbasis økte bruttonasjonalproduktet 1,6 prosent fra siste kvartal i fjor til første kvartal i år. Her hadde analytikerne forventet en vekst på 1,4 prosent.

Den kinesiske regjeringens mål er en BNP-vekst på rundt 5 prosent for inneværende år. Mange analytikere mener det kan være et ambisiøst mål og som kan komme til å kreve ytterligere økonomiske tiltak for å oppnås.

Skeptisk

Oddmund Berg i DNB Markets skriver imidlertid i sin morgenrapport tirsdag at de underliggende tallene er svake.

«Selv om disse ved første øyekast var sterke, 5,3 prosent år over år i første kvartal mot konsensus på 4,8 prosent, så var de underliggende tallene svake. Industriproduksjonen skuffet med en vekst på 4,5 prosent mot 6,0 prosent ventet. Detaljomsetningen og svake boliginvesteringer gav heller ikke et inntrykk av at kinesisk økonomi henter seg godt inn,» skriver han.