Dette vil påvirke Oslo Børs i dag

Nordnet-analytiker Roger Berntsen tror Oslo Børs åpner ned 0,5 prosent, eller innenfor intervallet [-0,9, -0,1] prosent.

Markedene følger nøye med på situasjonen i Midtøsten denne uken.

Konflikten har blitt stadig mer spent, og i helgen skjøt Iran en rekke raketter mot Israel som svar på et angrep mot Irans konsultat i Damaskus 1. april, der syv høytstående medlemmer av den iranske Revolusjonsgarde, blant dem to generaler, ble drept. Israel har verken bekreftet eller avkreftet om det var dem som sto bak.

Nå venter verden spent på Israels svar på rakettangrepet, der 99 prosent av rakettene skal ha blitt skutt ned. Analytiker Magne Østnor i DNB Markets tror imidlertid Irans angrep er en invitasjon til deeskalering av situasjonen.

– Dette angrepet var varslet, det var kun mot militære installasjoner, det var ikke veldig omfattende og Iran unnlot andre alternativer. Derfor tror jeg ikke at angrepet vil gi varige utslag verken i oljeprisen eller i valutakursene, sier Østnor.

Asia

I Asia faller børsene bredt etter at de toneangivende indeksene på Wall Street falt i løpet av gårsdagen, mye drevet av usikkerhet rundt situasjonen i Midtøsten mellom Israel og Iran.

I Japan faller Nikkei-indeksen 2,2 prosent, mens den bredere Topix-indeksen faller 2,1 prosent.

I Kina går Shanghai Composite tilbake 1,4 prosent, Hang Seng i Hongkong er ned 1,9 prosent, og Kospi i Sør-Korea faller 2,4 prosent.

I India faller Sensex 0,5 prosent, S&P/ASX 200-indeksen i Australia faller 2,2 prosent, og Straits Times i Singapore faller 1,3 prosent.

Kinas økonomi vokste 5,3 prosent i første kvartal, godt over analytikernes forventninger.

Samtidig la Kina frem tall for økonomisk vekst, som ble sterkere enn ventet. Oddmund Berg i DNB er imidlertid skeptisk.

«Selv om disse ved første øyekast var sterke, 5,3 prosent år over år i første kvartal mot konsensus på 4,8 prosent, så var de underliggende tallene svake. Industriproduksjonen skuffet med en vekst på 4,5 prosent mot 6,0 prosent ventet. Detaljomsetningen og svake boliginvesteringer gav heller ikke et inntrykk av at kinesisk økonomi henter seg godt inn,» skriver Berg i sin morgenrapport tirsdag.

Oljeprisen

Prisen på et fat nordsjøolje (Brent spot) omsettes tirsdag for 90,53 dollar pr. fat, en oppgang på 0,8 prosent.

Den amerikanske lettoljen WTI omsettes på sin side for 85,82 dollar, opp 0,7 prosent.

Juni-kontrakten for Brent omsettes for 90,59 dollar, opp 0,5 prosent.

Dersom Iran stenger Hormuzstredet kan oljeprisen stige til mellom 200 og 250 dollar fatet, mener analytiker Frode Mørkedal i Clarksons.

«Det vil ha enorme konsekvenser for den globale økonomien, som allerede står overfor høy prisvekst. Dersom Hormuzstredet stenges må sannsynligvis råoljetradere og raffinerier hamstre olje. Som følge av panikken vil ratene i tankmarkedet gå i taket før etterspørselen etter hvert faller», skrev analytikeren i en rapport til kundene mandag morgen.