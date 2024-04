Hexagon Composites-sjefen går av

Jon Erik Engeset vil gå av som konsernsjef og adm. direktør i Hexagon Composites, melder selskapet tirsdag morgen. Selskapet vil nå starte en søkeprosess for å finne en erstatter.

Engeset vil fortsette som adm. direktør til stillingen er besatt, og deretter vil han fortsette å støtte selskapet i en rådgivende rolle, opplyses det.

«Etter 11 år ved roret har Jon Erik Engeset bestemt seg for å gå av,» skriver Knut Flakk, styreleder i Hexagon Composites i meldingen.

«Under hans ledelse har konsernet gjennomgått betydelig transformasjon. Selskapet har blitt vellykket omposisjonert fra primært å være en produsent av komposittsylindere til å være en integrert leverandør av rene drivstoffløsninger. Omsetningen har økt mer enn fem ganger, og selskapet har inntatt ledende markedsposisjoner globalt.»

«Jeg har hatt den store privilegiet å lede denne gruppen i over et tiår. Det er nå på tide for meg å prioritere familien min høyere,» kommenterer Engeset.