TECO 2030 ASA har inngått en bindende intensjonsavtale med Advait Infratech Limited, et ledende indisk firma innen infrastruktur for kraftoverføring og telekommunikasjon. Avtalen omfatter et strategisk partnerskap rettet mot en planlagt ekspansjon av brenselcelleteknologi i India og SAARC-landene, fremgår det av en børsmelding tirsdag.

Som en del av avtalen har Advait Infratech forpliktet seg til å skyte inn 43 millioner norske kroner i TECO 2030. Dette skjer gjennom en privat plassering av nye aksjer til en kurs på 2 kroner per aksje, noe som representerer en rabatt på omtrent 15 prosent sammenlignet med gårsdagens sluttkurs på 2,35 kroner.

Partene planlegger å etablere et felles selskap i India, hvor Advait vil eie 51 prosent og TECO 2030 de resterende 49 prosent av aksjene. Dette joint venture-selskapet vil ha eksklusive rettigheter til å utvikle, produsere og kommersialisere TECO 2030s brenselcelleteknologi i regionen, med et særlig fokus på lokal utvikling og produksjon, heter det.

“Vårt partnerskap med Advait er ikke bare en strategisk allianse, men et springbrett mot betydelige fremskritt innen fornybar energi,” skriver adm. direktør Tore Enger i TECO 2030.

Adm. direktør og grunnlegger av Advait Infratech, Shalin Sheet, legger til at samarbeidet vil fremme fornybar energi og styrke båndene mellom India og Norge innen dette viktige feltet.