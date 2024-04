Rødt på Oslo Børs: Børsrakett faller etter bull-analyser

Oslo Børs går mot ny nedgang tirsdag ettermiddag, etter et fall på 1 prosent mandag . Fallet kommer etter at Børsen satte nye rekorder fredag. I 15-tiden er hovedindeksen ned 0,9 prosent.

Tidligere tirsdag har det vært kraftig børsfall i Asia , i påvente av Israels svar på Irans angrep i helgen. Mandag kveld var det markant nedgang på Wall Street.

Oljeprisene faller også tirsdag. Juni-kontrakten for Brent-oljen er ned 0,7 prosent til 89,46 dollar fatet, etter å ha ligget på 89,21 dollar ved børsslutt mandag. Den amerikanske WTI-oljen er ned 0,7 prosent til 84,79 dollar pr. fat.

Dersom Iran stenger Hormuzstredet, kan oljeprisen stige til mellom 200 og 250 dollar fatet, mener analytiker Frode Mørkedal i Clarksons.

Equinor er ned 0,1 prosent, Aker BP er ned 0,7 prosent, og Vår Energi er opp 0,9 prosent.

DNB Markets har gått ut med en ny kjøpsanbefaling for Vår Energi etter selskapets markedsoppdatering fredag . Nordea Markets har oppjustert kursmålet for Aker BP med 15 kroner og gjentatt en kjøpsanbefaling samt oppjustert kursmålet for Vår Energi med 3 kroner og gjentatt «kjøp». Dagens aksjetips kan du finne her.

Norsk Hydro legger seg høyt på omsetningstoppen med et kursfall på 3,7 prosent. Mandag steg aksjen 0,8 til på 72,18 kroner, etter at nye sanksjoner presser aluminiumsprisen til nye nivåer. Fredag kveld innførte USA og Storbritannia nye sanksjoner mot Russland, som gir restriksjoner på handel med russisk aluminium, kobber og nikkel produsert etter 13. april. Tirsdag har både Barclays og Citi oppjustert kursmålene for Hydro-aksjen.

Norwegian er ned 0,8 prosent. DNB er ned 1,4 prosent. Elkem faller 4 prosent.