USA-giganter overrasker

Bank of America og Morgan Stanley, to av de største finanshusene i USA, har lagt frem tall for første kvartal tirsdag.

Bank of America har presentert et resultat pr. aksje på 0,76 dollar, mens konsensus satt sammen av S&P Global Market Intelligence var på 0,77 dollar, ifølge TDN Direkt.

Storbankens omsetning i perioden kom inn på 25,8 milliarder dollar. Her lå forventningen på forhånd på 25,4 milliarder.

Morgan Stanley slår imidlertid til med sterkere bunnlinje enn ventet.

Resultatet pr. aksje i første kvartal rapporteres til 2,02 dollar, mens konsensus her var på 1,65 dollar, ifølge TDN Direkt.

Morgan Stanleys omsetning i perioden var på 15,1 milliarder dollar.

S&P Global Market Intelligence-konsensus pekte mot 14,4 milliarder dollar, ifølge nyhetsbyrået.

Mandag kom Goldman Sachs med overraskende positive tall for kvartalet.

Før helgen sparket JPMorgan, Wells Fargo og Citigroup i gang resultatsesongen med sine førstekvartalstall.

JPMorgans resultat, som ofte blir sett på som en temperaturmåler for hvordan det har gått med de andre store bankene, kom inn over forventningene. Omsetningen var også høyere enn ventet.

Citigroup imponerte også med sine kvartalstall.