Ericsson slo analytikernes forventninger

Telefonaktiebolaget LM Ericsson rapporterte tirsdag tallene for første kvartal 2024. I etterkant steg aksjekursen over 6 prosent på Stockholm-børsen. Selskapet oppnådde en inntjening pr. aksje på 0,77 svenske kroner – langt høyere enn konsensusestimatet på 0,33 svenske kroner. Selv om omsetningen på 53,3 milliarder svenske kroner var litt under det forventede 55 milliarder. I samme kvartal i fjor var omsetningen på 62,5 milliarder svenske kroner.

Ericssons bruttomargin, ekskludert restruktureringskostnader, forbedret seg til 42,7 prosent, opp fra 39,8 prosent og over det markedet hadde forventet på 40 prosent. Den ujusterte bruttomarginen var på 42,5 prosent, sammenlignet med 38,6 prosent året før.

Driftsresultatet (EBIT) nådde 4,1 milliarder kroner, en økning på 35 prosent fra fjoråret, og driftsmarginen styrket seg fra 4,9 til 7,7 prosent.

Ericssons frie kontantstrøm viste også en markant forbedring, med en økning til 3,7 milliarder kroner fra et negativt resultat på 8 milliarder kroner året før.

Det organiske salget ble redusert med 14 prosent sammenlignet med fjoråret. Det var blant annet drevet av en nedgang på 19 prosent i nettverkssegmentet.

Börje Ekholm, Ericssons administrerende direktør, uttalte: «Til tross for utfordrende markedsforhold, leverte vi en solid forbedring av bruttomarginene. Dette bekrefter vår konkurransekraft og vår evne til å kontrollere kostnadene.»