Kvartalstall løfter finansgigant på Wall Street

Et minutt etter at handelen tok til på New York-børsen har Dow Jones gått opp 0,5 prosent, Nasdaq-indeksen er ned 0,1 prosent mens S&P 500 er uforandret.

Den tiårige amerikanske statsobligasjonsrenten er på 4,68 prosent mens VIX-indeksen, også kalt fryktindeksen, faller 3,0 prosent til 18,65

«Markedsreaksjonene etter helgens luftangrep ble mindre enn det en skulle ha fryktet og oljeprisen var mer eller mindre uendret i går. Rentemarkedet frykter at rentekutt skyves enda lengre ut i tid etter sterke aktivitetstall fra USA», skriver Handelsbanken i en rapport.

Tirsdag har Morgan Stanley, Bank of America og Johnson & Johnson lagt frem sine kvartalstall. De to førstnevnte finansgigantene stiger henholdsvis 4,5 prosent og 0,4 prosent mens Johnson & Johnson faller 2,1 prosent.

Mandag sendte Nordea ut en rapport hvor strategene understreket at et høyt priset aksjemarked er følsomt for negative overraskelser, noe som tilsier at volatiliteten i markedet kan forbli noe høyere en stund.

«Vi venter imidlertid at sterk vekst og inntjening forblir de viktigste drivere for aksjemarkedet», uttalte seniorstrateg Joachim Bernhardsen i Nordea.