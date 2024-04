Fall på bunnlinjen for Bank of America

Bank of Americas bunnlinje falt 18 prosent sammenlignet med første kvartal 2023. Rundt fire timer før handelsslutt på Wall Street tirsdag er aksjen ned rundt 3,5 prosent.

Netto renteinntekter falt med 3 prosent sammenlignet med samme periode i fjor. Høyere innskuddskostnader og beskjeden utlånsvekst er hovedårsakene, skriver banken i en pressemelding.

Netto renteinntekter fanger opp forskjellen mellom hva en bank tjener på lån og andre eiendeler og hva den betaler ut på innskudd.

Tre andre gigantbanker - JPMorgan Chase, Wells Fargo og Citigroup - melder også om fall i netto renteinntekter, ettersom høyere lengre renter fra Federal Reserve fortsetter å presse långiverne til å betale mer for å holde på innskyterne.

Bank of Americas økonomidirektør Alastair Borthwick sa til Wall Street tirsdag at selskapet forventer at andre kvartal vil være bunnpunktet for netto renteinntekter, og at selskapet forventer vekst i andre halvdel av 2024 - noe som er en gjentakelse av tidligere prognoser.

Det var dog lyspunkter i kvartalsrapporten. Inntektene fra investeringsbankvirksomhet, trading og formuesforvaltning økte i forhold til året før og forrige kvartal, og overgikk også analytikernes forventninger.