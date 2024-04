Ytterligere fall for Trumps mediekonsern

Trump Media & Technology Group faller mer enn 12 prosent et par timer før børsslutt på Wall Street tirsdag etter at selskapet kunngjorde at det lanserer en ny plattform for direktesendt TV-strømming.

Ifølge en pressemelding vil Trump Media - morselskapet til Donald Trumps sosiale medieplattform Truth Social - lansere direktestrømmetjenesten på telefoner, nettbrett og TV via Truth Social-appen.

– Strømmeinnholdet forventes å fokusere på direktesendt TV, inkludert nyhetskanaler, religiøse kanaler, familievennlig innhold, filmer og dokumentarer, samt annet innhold som har blitt kansellert, står i fare for å bli kansellert eller blir undertrykt på andre plattformer og tjenester, heter det i pressemeldingen.

Trump Media ble børsnotert på Nasdaq etter å ha fusjonert med oppkjøpsselskapet Digital World Acquisition i en avtale som ble godkjent av aksjonærene i slutten av forrige måned. Aksjen har falt med over 60 prosent siden slutten av mars.

Mandag falt aksjen etter nyheten om at selskapet hadde søkt om å utstede mer enn 21 millioner aksjer.

Trump har en eierandel på rundt 60 prosent i Truth Social. Med dagens kurs på rundt 23,40 dollar per aksje har Trump Media en markedsverdi på rundt 3,2 milliarder dollar, noe som gir den tidligere presidenten en eierandel verdt rundt 1,9 milliarder dollar. Rett etter selskapets børsdebut var Trumps eierandel verdt drøyt 4,5 milliarder dollar.

Den tidligere presidenten grunnla Truth Social etter at han ble kastet ut av store sosiale medier som Facebook og Twitter, plattformen som nå er kjent som X, etter opptøyene i Capitol 6. januar 2021. Trump har siden fått tilgang til disse plattformene igjen.

Ifølge et oppdatert regnskap som ble offentliggjort tidligere denne måneden, rapporterte Trump Media en omsetning på drøyt 4 millioner dollar og et nettotap på nesten 60 millioner dollar for hele 2023. Selskapet advarte om at det forventer at tapene vil fortsette i en tid med stadig større lønnsomhetsutfordringer.