Powell erkjenner at neste rentekutt kommer senere enn tidligere ventet

Sentralbanksjef Jerome Powell sa tirsdag kveld norsk tid at det vil ta «lengre tid enn tidligere forventet» å få inflasjonen ned til sentralbankens mål på 2 prosent, og signaliserte dermed at neste rentekutt vil komme senere enn markedet priset inn tidligere i år.

– Gitt styrken i arbeidsmarkedet og fremgangen i inflasjonen så langt, er det hensiktsmessig å gi den restriktive politikken mer tid til å virke og la dataene og utviklingen i utsiktene veilede oss, sa Powell på et arrangement i Washington tirsdag.

Med disse kommentarene erkjenner Powell for første gang at de sterke inflasjonstallene fra første kvartal i år ikke viser den fremgangen som sentralbanken trenger for å begynne å senke renten.

Det var en endring fra kommentarene for bare to uker siden, da Powell forsikret om at de generelle utsiktene ikke hadde endret seg mye, til tross for at tallene var høyere enn forventet i begynnelsen av året.

Inflasjonsmålinger

Powell bemerket at han tror at Feds foretrukne inflasjonindeks - indeksen for personlige forbruksutgifter eksklusive volatile mat- og bensinpriser - vil være lite endret i mars i forhold til februar, da den var 2,8 prosent.

Powells kommentarer kommer etter at markedene i forrige uke fikk seg en mindre knekk etter at konsumprisindeksen for tredje måned på rad viste høyere inflasjon enn forventet.

I mars steg konsumprisindeksen (KPI) med 3,5 prosent i forhold til året før, en økning fra februars årlige prisvekst på 3,2 prosent og mer enn økonomene hadde forventet.