Nok en smell for Cathie Woods flaggskipsfond

Woods flaggskipfond falt til det laveste nivået på fem måneder da Tesla, som er selskapets største eierandel, falt etter at en runde med nedbemanninger som økte investorenes bekymring for bilprodusentens vekstutsikter, skriver Bloomberg.

Nedgangen forlenger en skuffende utvikling for Ark Innovation-fondet, som har falt grunnet kursfall i en rekke underpresterende teknologibedrifter.

Ark Innovation-fondet (ARKK) falt med hele 2,8 prosent tirsdag. Det seneste fallet har ført til at det aktivt forvaltede fondet har falt med over 16 prosent i år, til tross for en oppgang på over 5 prosent i Nasdaq-indeksen og 6 prosent i S&P 500.

Fondets utvikling har blitt trukket kraftig ned av Tesla, som står for nesten 10 prosent av fondets beholdning og nylig gjenvant sin status som fondets største investering. Bilprodusenten er ned rundt 3 prosent en times tid før handelsslutt tirsdag, noe som førte til en nedgang omtrent 35 prosent i år og en børsverdi på under halvparten av toppnivået i 2021.