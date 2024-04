Blandet på Wall Street etter Powell-kommentar

Wall Street endte nokså flatt etter Powell-kommentar tirsdag.

Den tiårige amerikanske statsobligasjonsrenten er på 4,68 prosent mens VIX-indeksen, også kalt fryktindeksen, faller 4,33 prosent til 18.40.

«Markedsreaksjonene etter helgens luftangrep ble mindre enn det en skulle ha fryktet og oljeprisen var mer eller mindre uendret i går. Rentemarkedet frykter at rentekutt skyves enda lengre ut i tid etter sterke aktivitetstall fra USA», skriver Handelsbanken i en rapport.

Powell-uttalelse

Sentralbanksjef Jerome Powell sa tirsdag kveld norsk tid at det vil ta «lengre tid enn tidligere forventet» å få inflasjonen ned til sentralbankens mål på 2 prosent, og signaliserte dermed at neste rentekutt vil komme senere enn markedet priset inn tidligere i år.

– Gitt styrken i arbeidsmarkedet og fremgangen i inflasjonen så langt, er det hensiktsmessig å gi den restriktive politikken mer tid til å virke og la dataene og utviklingen i utsiktene veilede oss, sa Powell på et arrangement i Washington tirsdag.

Med disse kommentarene erkjenner Powell for første gang at de sterke inflasjonstallene fra første kvartal i år ikke viser den fremgangen som sentralbanken trenger for å begynne å senke renten.

Bevegelser

Slik gikk det med de ledende indeksene på Wall Street:

Dow Jones steg 0,17 prosent til 38,460.98.

S&P 500 falt 0,21 prosent til 5,051.33.

Nasdaq falt 0,12 prosent 15,865.25.

Aksjer

Det var blandet for «The Magnificent Seven» Alphabet, Amazon, Apple, Meta, Microsoft, Nvidia and Tesla:

Facebook falt 0,09 prosent til 499.76

Amazon falt 0,16 prosent til 183.32

Apple falt 1,92 prosent til 169.38

Netflix steg 1,71 prosent til 617.52

Alphabet falt 0,21 prosent til 156.36

Tesla falt 2,71 prosent til 157.11

Nvidia steg 1,64 prosent til 874.15

Olje

Prisen på et fat med nordsjøoljen Brent falt 0,5 prosent til 90,27 dollar fatet. WTI-oljen falt 0,44 prosent til 85,39 dollar fatet.