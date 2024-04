Tokyo-børsen fortsetter ned – opptur i Shanghai

Det er blandet stemning på børsene i Asia, etter det brede fallet tirsdag. Gårsdagens nedgang var i stor grad drevet av usikkerheten rundt situasjonen i Midtøsten mellom Israel og Iran, og kom til tross for at Kinas økonomi vokser mer enn ventet.

Onsdag morgen er japanske Nikkei ned 0,11 prosent, mens den bredere Topix-indeksen svekkes 0,46 prosent. Ferske nøkkeltall viser at eksporten i Japan steg 7,3 prosent på årsbasis i mars, mens importen falt 4,9 prosent i samme periode.

Shanghai Composite i Kina styrkes onsdag 1,24 prosent, mens Hang Seng i Hongkong er ned 0,07 prosent. Kospi i Sør-Korea svekkes 0,18 prosent.

I India går Nifty 50 tilbake 0,56 prosent, S&P/ASX 200-indeksen i Australia er opp 0,11 prosent, og Straits Times i Singapore klatrer 0,49 prosent.

Rentekutt kan komme senere

Den amerikanske sentralbanksjefen Jerome Powell uttalte tirsdag kveld at det vil ta «lengre tid enn tidligere forventet» å få inflasjonen ned til sentralbankens mål på 2 prosent, og signaliserte dermed at neste rentekutt vil komme senere enn markedet priset inn tidligere i år.

– Gitt styrken i arbeidsmarkedet og fremgangen i inflasjonen så langt, er det hensiktsmessig å gi den restriktive politikken mer tid til å virke og la dataene og utviklingen i utsiktene veilede oss, sa Powell på et arrangement i Washington tirsdag.

Med disse kommentarene erkjenner Powell for første gang at de sterke inflasjonstallene fra første kvartal i år ikke viser den fremgangen som sentralbanken trenger for å begynne å senke renten.