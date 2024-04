Roger Berntsen i Nordnet tror Oslo Børs åpner opp 0,1 prosent, eller innenfor intervallet [-0,2, 0,4] prosent.

Analytikeren trekker frem at investorene på Wall Street tok seg en «pust i bakken» i går, etter å ha sendt børsindeksene ned flere dager på rad.

«Resultatsesongen for første kvartal, som nylig ble sparket i gang, forventes å prege verdens børser i de kommende dagene. I tillegg vil situasjonen i Midtøsten (spenningen mellom Israel og Iran) være av stor betydning for de globale finansmarkedene», skriver han.

Berntsen påpeker også at det ble en retningløs dag i Asia onsdag, og at det dermed ikke er noe drahjelp å få fra den regionen i dag.

«Til tross for de siste dagers nedgang, er de aller fleste børsindeksene i verden fortsatt godt i pluss i år. Nikkei 225 har prestert best med en oppgang på 14,7 prosent, tett etterfulgt av den danske børsen som er opp 14,4 prosent. Hang Seng-indeksen derimot, som har slitt i flere år, ligger under streken også i år med en nedgang på 4,6 prosent, i likhet med den finske børsen som er ned 2,9 prosent», skriver analytikeren.

Asia

Det er blandet stemning på børsene i Asia, etter det brede fallet tirsdag. Gårsdagens nedgang var i stor grad drevet av usikkerheten rundt situasjonen i Midtøsten mellom Israel og Iran, og kom til tross for at Kinas økonomi vokser mer enn ventet.

Onsdag morgen er japanske Nikkei ned 0,11 prosent, mens den bredere Topix-indeksen svekkes 0,46 prosent. Ferske nøkkeltall viser at eksporten i Japan steg 7,3 prosent på årsbasis i mars, mens importen falt 4,9 prosent i samme periode.

Shanghai Composite i Kina styrkes onsdag 1,24 prosent, mens Hang Seng i Hongkong er ned 0,07 prosent. Kospi i Sør-Korea svekkes 0,18 prosent.

Oljeprisen

Juni-kontrakten for Brent-oljen er onsdag morgen ned 0,61 prosent til 89,47 dollar fatet, mens WTI-oljen faller 0,73 prosent til 84,74 dollar fatet.

Til sammenligning ble et fat nordsjøolje omsatt for 89,68 dollar fatet ved børsslutt i Oslo tirsdag.

Wall Street

Wall Street vinglet tirsdag da Dow Jones-indeksen brøt en seks dager lang nedgangsrekke. Dow Jones steg 0,17 prosent til 38,460.98, mens S&P 500 falt 0,21 prosent til 5,051.33. Nasdaq gikk tilbake 0,12 prosent 15,865.25.

Sentralbanksjef Jerome Powell uttalte tirsdag kveld at det vil ta «lengre tid enn tidligere forventet» å få inflasjonen ned til sentralbankens mål på 2 prosent, og signaliserte dermed at neste rentekutt vil komme senere enn markedet priset inn tidligere i år.

– Gitt styrken i arbeidsmarkedet og fremgangen i inflasjonen så langt, er det hensiktsmessig å gi den restriktive politikken mer tid til å virke og la dataene og utviklingen i utsiktene veilede oss, sa Powell.

Oslo Børs

Hovedindeksen ved Oslo Børs falt tirsdag 1,38 prosent til 1.343,16. Børsfallet tiltok da aksjemarkedene i USA åpnet. Omsetningen av aksjer og egenkapitalbevis var på 5,2 milliarder kroner.

De 26 mest omsatte aksjene endte alle med fall. Equinor falt 0,5 prosent til 303,00 kroner. Aker BP falt 2,0 prosent til 286,90 kroner. Vår Energi falt 0,8 prosent til 38,10 kroner. DNB Markets har gått ut med en ny kjøpsanbefaling for sistnevnte.

Norsk Hydro falt 3,7 prosent til 69,48 kroner. Yara falt 0,4 prosent til 332,60 kroner. Norwegian falt 0,6 prosent til 16,08 kroner, og DNB endte ned 2,1 prosent til 211,70 kroner.