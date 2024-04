Øverst på taperlisten finner vi Circio , som nå er ned 44,54 prosent til 2,69 kroner. Biotek-aksjen svekkes etter en melding om at de ikke har sett noe til pengene fra kinesiske IOVaxis Therapeutics, etter en avtale om eksklusive rettigheter til å utvikle og kommersialisere kreftvaksinen TG01 i Kina og Singapore. Nå skrotes avtalen, og Circio vil også hente frisk kapital.

Styrkes

Norsk Hydro klatrer 3,05 prosent til 71,60 kroner etter at nok et meglerhus løfter kursmålet på aksjen. JP Morgen jekker onsdag opp fra 76 til 82 kroner.

Argeo har signert en kontrakt med Woodside Energy for geofysiske undersøkelser av havbunnen ved dypvannsfeltet Calypso utenfor Trinidad og Tobago. Aksjen styrkes 5,26 prosent til 3,20 kroner.

Det danske datterselskapet til Veidekke, Hoffman A/S, har sikret seg et oppdrag verdt 580 millioner danske kroner for renovering og ombygging av Helmerhus, som ligger ved Rådhuspladsen i København. Veidekke-aksjen stiger 0,72 prosent til 112,60 kroner.

Oljeprisen

Juni-kontrakten for Brent-oljen er onsdag morgen ned 0,40 prosent til 89,66 dollar fatet, mens WTI-oljen faller 0,53 prosent til 84,91 dollar fatet.

Til sammenligning ble et fat nordsjøolje omsatt for 89,68 dollar fatet ved børsslutt i Oslo tirsdag.

Fallet kommer blant annet av usikkerheten i Midtøsten og rykter om høyere oljelagre i USA enn ventet.

– Den kortsiktige svakheten i oljeprisene denne uken kan reflektere forventninger om at spenningene i Midtøsten ikke vil eskalere ytterligere, og at viktige oljeprodusenter som Saudi-Arabia kan steppe inn for å dempe ethvert globalt forsyningssjokk, sier markedsstrateg i IG, Yeap Jun Rong, til Reuters, ifølge TDN Direkt.

Equinor stiger 0,38 prosent til 304,15 kroner, mens Aker BP er opp 1,08 prosent til 290,00 kroner. Vår Energi styrkes 0,10 prosent til 38,14 kroner. Sistnevnte bekreftet onsdag morgen et nytt funn 200 kilometer nordvest for Stavanger, rundt Balder-området.