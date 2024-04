Frykten faller – New York-børsen åpner i pluss

Et minutt etter at handelen tok til på New York-børsen har Nasdaq-indeksen gått opp 0,5 prosent og står i 15.937,03 poeng mens Dow Jones stiger 0,3 prosent til 37.912,26 poeng. S&P 500 stiger 0,4 prosent til 5.073,77 poeng.

Den tiårige amerikanske statsobligasjonsrenten er på 4,62 prosent mens VIX-indeksen, også kalt fryktindeksen, faller 3,0 prosent til 17,85.

Mandag stupte Trump Media & Technology Group over 18 prosent etter at selskapet meldte det ønsket å utstede flere millioner nye aksjer. Tirsdag falt aksjen ytterligere 14 prosent og i åpningsminuttene onsdag kan aksjonærene glede seg over et kursløft på 1,5 prosent.

USAs president Joe Biden går nå inn for å øke tollen på kinesisk stål og aluminium. Ifølge NTB vil Biden legge frem forslaget på et møte med stålarbeidere i Pittsburgh onsdag.

Tirsdag kveld sa sentralbanksjef Jerome Powell at det vil ta lengre tid enn tidligere forventet å få inflasjonen ned til sentralbankens mål på to prosent, og signaliserte dermed at neste rentekutt vil komme senere enn markedet priset inn tidligere i år.

«Selv om Powells budskap på mange måter var en bekreftelse av det åpenbare, dyttet det USA-rentene videre oppover. Markedsprisingen indikerer nå i underkant av to rentekutt innen årsslutt (40 basispunkter), en formidabel endring fra starten av året, da prisingen indikerte seks kutt (150 basispunkter)», skriver DNB Markets i en oppdatering.