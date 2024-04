Nyhet om masseoppsigelse senket aksje

Onsdag gikk hovedindeksen på Oslo Børs opp 0,3 prosent før den sluttet på 1.347,78 poeng. Ved børsslutt ble et fat nordsjøolje omsatt for 89,30 dollar, ned 0,8 prosent. Equinor falt 0,4 prosent til 301,75 kroner, mens Aker BP falt 0,1 prosent til 286,50 kroner.

I første kvartal omsatte Nel for 387 millioner kroner, opp 14 prosent sammenlignet med samme kvartal i fjor, men betydelig under analytikernes forventninger om en omsetning på 550 millioner kroner. Ordreboken var på 2,44 milliarder kroner ved utgangen av kvartalet, ned 13 prosent sammenlignet med året før. Aksjen falt 9,5 prosent til 4,65 kroner.

Ultimovacs falt 13,4 prosent til 8,75 kroner etter en melding om at selskapet må kutte 40 prosent av de ansatte for å sikre finansieringen fremover. Dette er et av flere tiltak som skal sikre at pengene holder til fjerde kvartal 2025, og selskapet forventer nå å bruke ca. 15 millioner kroner pr. kvartal ut neste år.

Det er nå en drøy måned siden Ultimovacs-aksjen kollapset etter skuffende resultater fra INITIUM-studien, noe som førte til at aksjen stupte over 90 prosent.

Tekna falt 12,0 prosent til 5,70 kroner etter at ledelsen gikk ut med et resultatvarsel for første kvartal. Selskapet forventer nå et negativt justert EBITDA-resultat på 2,4-2,6 millioner kanadiske dollar, ned fra minus 1,2 millioner i samme periode året før. Inntektene anslås å ende på 8,6-8,8 millioner kanadiske dollar, noe som tilsvarer en nedgang på 7-9 prosent fra første kvartal 2023.

Circio Holding stupte 41,2 prosent til 2,85 kroner etter en melding om at selskapet ikke har sett noe til pengene fra kinesiske IOVaxis Therapeutics, etter en avtale om eksklusive rettigheter til å utvikle og kommersialisere kreftvaksinen TG01 i Kina og Singapore. Nå skrotes avtalen, og Circio vil hente frisk kapital.

Pareto Securities har gått ut med en oppdatering på Norwegian, med inkludering av Widerøe-estimater, hvor kursmålet økes fra 20 til 22 kroner. Aksjen klatret 3,3 prosent til 16,61 kroner.