Etter undersøkelser av konkurransetilsynet, melder PGS og TGS i en børsmelding onsdag kveld, at tilsynet har godkjent fusjonen mellom de to seismikkselskapene.

Det var i fjor høst at de to selskapene annonserte planer om å slå seg sammen, til det som vil bli et selskap med en markedsverdi på rundt 2,6 milliarder dollar.

Revisjonen av fusjonen i Storbritannia er enda ikke fullført, men selskapene opplyser om at første fase i tilsynet vil bli fullført innen 11. juni.

– TGS har hatt en god dialog med det norske konkurransetilsynet siden offentliggjøringen av transaksjonen og er fornøyde med å motta den nødvendige klareringen, uttaler adm. direktør i TGS, Kristian Johansen, som samtidig sier i børsmeldingen at han ser frem til å få den samme klareringen fra britiske myndigheter og å sluttføre transaksjonen.

I børsmeldingen uttaler adm. direktør og styreleder i PGS, Rune Olav Pedersen, at deres inntrykk er at norske myndigheter har gjennomført et detaljert tilsyn av transaksjonen og at de er fornøyde med at den nå har blitt godkjent.

Det var i midten av februar at konkurransetilsynet varslet at de ønsket å ta en nærmere titt på PGS-TGS fusjonen.