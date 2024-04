Samtlige av de ledende amerikanske indeksene endte onsdag i rødt.

S&P 500 endte ned 0,6 prosent til 5.022,22.

Teknologiindeksen Nasdaq endte ned 1,15 prosent til 15.683,37.

Den industritunge Dow Jones-indeksen falt 0,12 prosent til 37.752,52.

VIX-indeksen, også kjent som fryktindeksen, endte ned 0,98 prosent til 18,22.

Amerikanske statsobligasjoner med ti års løpetid, også kjent under navnet «tiåringen», falt 1,59 prosent og stod i stengetid i 4,58 prosent.

Dagens taper: Tech

Mega-cap selskapet Nvidia falt onsdag hele 3,3 prosent, og tok med seg flere av de store tech-gigantene ned i dragsuget.

Netflix endte dagen ned 0,6 prosent, Meta 0,8 prosent, Apple 0,6 prosent og Microsoft 0,4 prosent.

Investorer «trimmer noen av storkjempene», uttalte senior investeringsrådgiver i Charles Schwab, Kevin Gordon, til CNBC. «Jeg tror investorer har begynt å se at det andre deler av markedet som også gjør det bra», la han til.

På samme tid, selv om mindre enn ti prosent av S&P 500-noterte selskap har hittil offentliggjort sine kvartalsrapporter, har mer enn 3 av 4 slått forventningene til Wall Street, melder FactSet.

Kraftig oljeprisfall

Oljeprisen svekket seg betydelig utover formiddagen onsdag. Ett fat nordsjøolje handles ved stengetid ned 3 prosent til 87,3 dollar fatet, mens WTI-oljen handles ned 3,16 prosent til 82,6 dollar fatet.

Nedgangen i brent-oljen skyldes i stor grad optimismen rundt at Israel vil vise tilbakeholdenhet i sitt motsvar til Irans nylige missilangrep, melder Markets Insider.

Samtidig a dvarer Bank of America at oljeprisen kan skyte til været og ende opp mot 130 til 150 dollar fatet, dersom konflikten i Midtøsten eskalerer ytterligere.

Trump-aksje slo tilbake

Donald Trumps egen Trump Media & Technology Group slo tilbake etter to dager med kraftig nedgang, etter at selskapet varslet en større satsning på videostreaming - en svært kostbar bransje, der aktører slik som Disney har slitt med å få profitt for pengene.

Onsdag korrigerte aksjen opp 19 prosent. Siden toppen har aksjen falt nærmere 70 prosent.

Ett av dagens få lyspunkt var også United Airlines-aksjen som klatret hele 16 prosent etter bedre enn ventet resultat.