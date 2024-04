– Når vi snakker om rentemøtet i juni, tror jeg at sannsynligheten for at vi kommer til å se et rentekutt i juni bare øker. Men det er fortsatt noen hindringer å bestige, uttaler presidenten i den tyske Bundesbanken, Joachim Nagel til CNBC.

Han tror at et rentekutt i juni ser stadig mer lovende ut, men at deler av den innkommende inflasjonsdataen er høyere enn ønsket.

– Kjerneinflasjonen er fortsatt høy, uttalte han.

På spørsmål om hvordan lønnspresset i eurosonen beveger seg, sa Nagel at lønnspresset i Tyskland, i første rekke, fortsatt var tilstede, men på en nedadgående bane.

Når det gjelder energiprisene, uttalte han at ECB ser en relativ oppgang den siste tiden, sammenlignet med i fjor, men at dette skyldtes «usikkerhet» i det han beskriver som et volatilt miljø.

Geopolitiske spenninger - en sentral faktor

Tidligere denne uken uttalte ECB-president Christine Lagarde at med mindre det kommer større sjokk, var ECB på vei til å senke renten. Prosessen med desinflasjon skred frem som forventet, sa hun til CNBC.

På samme tid understreket den østerrikske sentralbanksjefen Robert Holzmann på onsdag at ECB også vurderte økonomisk vekst i tillegg til inflasjon i sin rentebeslutning, da begge kunne påvirke pengepolitikken og rentebeslutningene.

Holzmann sa at geopolitiske spenninger i Midtøsten var den største risikoen når det gjelder rentekutt, spesielt på grunn av den potensielle innvirkningen på energiprisene.

Han la også til at han ikke var helt overbevist om et rentekutt i juni, og forklarte at den østeriske banken ventet på resultatene av flere lønnsforhandlinger, samt utviklingen på oljemarkedet.