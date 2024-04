Hydrogenselskapet Nel er kanskje det beste eksemplet på den grønne boblen som sprakk vinteren 2021. Siden da er 41 milliarder kroner blitt borte for aksjonærene.

Etter en to år lang himmelferd ble Nel priset til nesten 49 milliarder kroner tidlig i januar for tre år siden. Nå er det bare verdt 8 milliarder.

Pareto Securities og analytiker Kenneth Sivertsen mener Norwegian aldri har sett sterkere ut. Meglerhuset øker nå inntjeningsestimatene med 25 prosent.

Det forventer også at tallene for første kvartal vil være en katalysator for Norwegians aksjekurs. Kvartalstallene offentliggjøres neste torsdag.

Når Viggo Kristiansen får 55 millioner kroner fra staten etter frifinnelsen i Baneheia-saken, er bare en liten del av beløpet skattepliktig. Skatteregningen blir trolig på drøyt 2 millioner.

Av beløpet er 40 millioner oppreisning, mens 15 millioner er erstatning for tapt inntekt i soningsperioden, tapt fremtidig inntekt og tapt pensjonsopptjening. Av dette er det erstatning for påført inntektstap som normalt er skattepliktig.

På lederplass skriver Trygve Hegnar om kommunalminister Erling Sande, som vil at kommunene skal få en mulighet til å kreve mer av utbyggerne bak nye boligprosjekter.

Boligbyggerne må benytte borettslag som organisasjonsform, en viss andel av boligene må tilbys som leie-til-eie, og en viss andel skal være utleieboliger.

Feilen er at regjeringen har økt den skattemessige verdien på uleieboliger, slik at det blir stadig mindre interesse for å eie for å leie ut. Det lønner seg ikke lenger, skriver Hegnar.

Finanskalenderen

Resultat pr. 1. kv.:

Elkem: Kl. 07.00, Haakon VIIs gt. 2 kl. 08.00, webcast

ABG Sundal Collier: Kl. 08.00, webcast kl. 09.00

Oljefondet: Kl. 10.00

Atlantic Sapphire: Kl. 16.30, webcast kl. 17.00

Årsrapport:

Andfjord Salmon, Aquila Holdings, Atlantic Sapphire, BEWi, Electromagnetic Geoservices, EXACT Therapeutics, Måsøval, Norconsult, Nordic Aqua Partners, Obos, Ocean Sun, Odfjell Technology, S.D. Standard ETC

Makro:

Norge: Konjunkturbarometer 1. kv., kl. 08.00