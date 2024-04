ABG Sundal Colliers inntekter faller

ABG Sundal Collier la torsdag morgen frem driftsinntekter på 403 millioner kroner og et resultat før skatt på 75 millioner kroner. Til sammenligning var inntektene på 426 millioner kroner i første kvartal i 2023, og hele 487 millioner kroner i samme kvartal i 2022.

Ser man tilbake til toppåret 2021 var ABGs inntekter på 738 millioner kroner, mens i første kvartal i 2020 var inntektene på bare 263 millioner kroner.

– Første kvartal viste styrke og robusthet i vår forretningsmodell i et marked med svekket etterspørsel for flere av våre nøkkelprodukter. Samtidig har vi tatt flere skritt for å øke lønnsomheten og videreutvikle vår produktmiks i tråd med markedet, sier konsernsjef Jonas Ström i ABG Sundal Collier i børsmeldingen.

M&A drar lasset

Inntektene fra oppkjøp og fusjoner (M&A) utgjorde hele 128 millioner kroner, opp fra 78 millioner kroner i samme periode i fjor. For å sette dette tallet i sammenheng var inntektene fra M&A på «bare» 90 millioner kroner i 2021 under noteringsboomen.

– I løpet av kvartalet var M&A den største bidragsyteren, med en inntektsøkning som nesten utjevnet nedgangen i de andre produktsegmentene, sier Ström.

ABG Sundal Collier (Mill. kr) 1. kv./24 1. kv./23 Driftsinntekter 402,9 426,3 Driftsresultat 71,6 88,2 Resultat før skatt 75,3 87,4 Resultat etter skatt 56,2 65,6

Corporate finance-inntektene falt fra 182 til 122 millioner kroner, tilsvarende en nedgang på 33 prosent.

– Aktiviteten i vår avdeling for egenkapitaltransaksjoner forblir treg, preget av en mangel på børsnoteringer og andre primærkapitalmarkedaktiviteter. Både investorer og selskaper ser ut til å vente tålmodig på en potensiell rentenedgang for bedre å komplementere den nåværende lave markedsuroligheten, sier Ström.

Megling holder stand

Innenfor aksjemegling og analyse falt inntektene fra 166 til 153 millioner kroner. I kvartalsrapporten skriver ABG Sundal Collier at megling i annenhåndsmarkedet er årsaken til at inntektene holder seg relativt stabile.

Investeringsbanken hevder videre at de har økt sin markedsandel i et fallende marked, og ser tegn til økt risikoappetitt mot slutten av kvartalet.

– Bortsett fra nylige hendelser i Midtøsten, har det vært flere positive markedstegn som kan være godt for fremtiden. Vi forventer ikke et veldig stort skifte i kapitalmarkedene, men vi ser økt villighet hos kunder og investorer til å ta risiko. Dette lyser opp utsiktene for europeiske børsnoteringer og har en positiv effekt på pipelinen for alle våre produkter, sier Ström.