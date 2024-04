Oslo Børs faller: Børskjempe stiger på Kina-rykter

Elkem faller rundt 8–9 prosent torsdag ettermiddag. Selskapet har lagt frem førstekvartalstall, med lavere omsetning enn ventet og et underskudd etter skatt på 414 millioner kroner.

ABG Sundal Collier har også fremlagt kvartalstall torsdag, som viser en nedgang i resultatet før skatt fra 87 til 75 millioner kroner – samt 33 prosents nedgang i corporate finance-inntektene. Aksjen er opp 0,5 prosent på Oslo Børs.

Senere torsdag kommer Atlantic Sapphire med en oppdatering om første kvartal. Før offentliggjøringen er aksjen opp rundt 3 prosent.

Et annet selskap som utmerker seg positivt i Oslo-handelen, er Aker-selskapet Akastor , med blant andre Arne Fredly, Erling Haaland og Magnus Halvorsen på aksjonærlisten. Selskapet har torsdag kommet med en oppdatering på voldgiftssaken. Datterselskapet MHWirth er blitt tilkjent en sum på 101,4 millioner dollar. Som en følge forventer Akastor en regnskapsmessig gevinst på omtrent 55 millioner dollar i første kvartal, ekskludert renter, som skal beregnes senere. Aksjen stiger rundt 14 prosent.

Yara-aksjen er opp rundt 4 prosent. Ifølge TDN Direkt skal det gå rykter om en mulig forlenget stans i den kinesiske eksporten av urea på grunn av økte innenlandspriser på gjødsel.

Norse Atlantic har lansert en ny rute mellom London og Cape Town, med første avgang i slutten av oktober. Aksjen er opp 3–4 prosent.

Norwegian er ned rundt 1 prosent etter onsdagens opptur på 3,3 prosent. Da hadde Pareto Securities økt inntjeningsestimatene med 25 prosent og meldt at flyselskapet aldri har sett sterkere ut . Nå har Carnegie nedjustert sitt kursmål, på frykt for at betydelig høyere oljepris og en svak krone skal straffe Norwegian.

Havila Kystruten stiger rundt 3 prosent etter å ha sluttført en refinansiering som gir forbedret likviditet og sterkere balanse – og som gir rederiet anledning til å fokusere på driften av sine nye kystruteskip.

Cyviz har inngått en rammeavtale med et sentralt strømselskap i Saudi-Arabia, der den første bestillingen oppgis å ha en verdi på 24 millioner kroner. Aksjen er opp 2,4 prosent.