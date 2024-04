Et minutt etter at handelen tok til på New York-børsen gikk Nasdaq-indeksen opp 0,1 prosent og sto i 15.705,03 poeng mens Dow Jones steg 0,4 prosent til 37.884,90 poeng. S&P 500 økte 0,2 prosent til 5.034,22 poeng.

Kl. 18.20 norsk tid, og snart midtveis i handelen på Wall Street, står Nasdaq-indeksen i 15.740,12 poeng, og stiger 0,32 poeng. Dow Jones stiger 0,54 prosent og står i 37.955,56 poeng. S&P 500 står i 5.041,89 poeng, og stiger 0,40 prosent.

Den tiårige amerikanske statsobligasjonsrenten er på 4,643 prosent mens VIX-indeksen, også kalt fryktindeksen, faller 4,50 prosent til 17,39.

Ebay steg 3,7 prosent i åpningsminuttene etter en «dobbel oppgradering», hvor Morgan Stanley endret anbefalingen fra undervekt til overvekt, ifølge CNBC. Analytikerne mener aksjen er undervurdert i forhold til rivalen Etsy.

Litt over kl. 18 norsk tid er aksjen opp 1,93 prosent og handles til 50,4 dollar.

Tesla straffes

Tesla falt 2,7 prosent i åpningsminuttene etter at Deutsche Bank nedgraderte aksjen fra kjøp til hold.

Rundt midtveis i handelen faller Tesla-aksjen ytterligere, til 3,53 prosent, og handles til 150,17 dollar.

Analytikerne er særlig bekymret for forsinkelsen av bilprodusentens Model 2. Onsdag kveld meldte Tesla at selskapet vil si opp 285 arbeidere ved to fabrikker i Buffalo, New York, som representerer 14 prosent av den totale arbeidsstyrken.

Det skjer kun to dager etter at Tesla annonserte jobbkutt som tilsvarer mer enn 10 prosent av den globale arbeidsstyrken.

Makro

Tall fra det amerikanske arbeidsmarkedsdepartementet i USA viser at antall førstegangssøkende til arbeidsledighetstrygd, såkalt jobless claims, endte på 212.000 personer i forrige uke. Ifølge Trading Economics var det ventet 215.000 førstegangssøkende.

Samtidig har det blitt kjent at Philly Fed-indeksen, som måler aktivitetsnivået både i næringslivet generelt og i fabrikkene i Philadelphia-regionen, endte på 15,5 poeng i april, en økning på 12 poeng fra måneden før – og langt over konsensus på 1,5 poeng, ifølge Trading Economics.

Feds Beige Book, som ble publisert onsdag kveld, viste noe økt aktivitet siden februar.

«Det var nå ti av tolv distrikter som rapporterte enten svak eller beskjeden økonomisk vekst. De økonomiske utsiktene er fortsatt optimistisk, men noe mer beskjedent fra sist», skriver Handelsbanken i en oppdatering.