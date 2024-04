Rødt på Oslo Børs: Tungt fall for industrikjempe

Hovedindeksen ved Oslo Børs falt torsdag 0,38 prosent til 1.342,62. Omsetningen av aksjer og egenkapitalbevis var på 5,7 milliarder kroner.

I oljemarkedet var juni-kontrakten for Brent-oljen ned 0,1 prosent til 87,18 dollar pr. fat ved børsslutt. På samme tid onsdag var prisen 89,30 dollar fatet. WTI-oljen sto i 82,69 dollar fatet, uendret for dagen.

På Oslo Børs falt Equinor 0,5 prosent til 300,40 kroner, Aker BP falt 0,7 prosent til 284,60 kroner, mens Vår Energi steg 0,6 prosent til 37,70 kroner.

OKEA falt 0,7 prosent til 27,44 kroner. Selskapet meldte om sterke produksjonstall og en økning i totale driftsinntekter fra 2,1 til 3,4 milliarder kroner i første kvartal. Det meldte også at det bokfører en goodwill-nedskrivning på 220–280 millioner kroner knyttet til Statfjord-eiendeler, men også en reversering av en tidligere Yme-nedskrivning, som vil utgjøre 90–110 millioner.

Sjømatgiganten Mowi slapp også tidlige tall for første kvartal. Disse viste lavere slaktevolum og lavere driftsresultat enn ventet, noe som skuffet flere meglerhus. Mowi-aksjen falt 1,3 prosent til 184,05 kroner.

Elkem falt 5,8 prosent til 19,64 kroner. Kvartalstallene torsdag morgen viste svakere omsetning enn ventet og et underskudd etter skatt på 414 millioner kroner . Silikon- og silisiumprodusenten mener også at de globale makroøkonomiske utsiktene for 2024 fortsatt er moderate.

Norwegian falt 0,2 prosent til 16,58 kroner. Carnegie tror betydelig høyere oljepris og svak krone kan ramme flyselskapet, og har nå kuttet kursmålet . Nylig har derimot både Pareto Securities og DNB Markets oppjustert sine kursmål for Norwegian-aksjen.

Yara steg imidlertid 3,2 prosent til 338,40 kroner. Ifølge TDN Direkt skal det gå rykter om en mulig forlenget stans i den kinesiske eksporten av urea på grunn av økte innenlandspriser på gjødsel.

Ellers blant Oslo Børs' mest omsatte aksjer falt DNB 0,5 prosent, tankrederiene Frontline og Hafnia falt henholdsvis 4,0 og 2,8 prosent, mens Kongsberg Gruppen falt 2,1 prosent.