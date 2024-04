Flerdoblet inntektene i første kvartal

Norwegian Property (Npro) melder om et resultat etter skatt på 304 millioner kroner i første kvartal, mot minus 57 millioner kroner i samme periode året før.

Dette er et inntektshopp på over 600 prosent fra samme periode året før.

Leieinntektene, fra de 31 eiendommene de er investert i, steg fra 266 til 310 millioner kroner.

Selskapet hadde en resultat per aksje på 0,47 kroner og et utbytte på 0,13 kroner per aksje i første kvartal.

Økte leieinntektene

De årlige leieinntektene fra eiendomsporteføljen til selskapet ligger på nesten 1,5 milliarder norske kroner, og har økt med 175 millioner fra starten av første kvartal.

Økningen i leieinntektene i første kvartal skyldes hovedsakelig overtakelsen av Martin Linges vei 33, også kalt for Equinor-bygget på Fornuebu.

Bygget på 67.000 kvadrat og med over 800 parkeringsplasser har Equinor som hovedleietaker.

Equinor leide hele bygget, og bestemte seg i november for å redusere plassbruken i bygget fra 67.000 kvadratmeter til 45.000 kvadratmeter. I tillegg forhandlet de fremtidig leie for arealene de bruker fra 3.630 kroner pr. kvadratmeter til 3.000 kroner.