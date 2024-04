Blandet på Wall Street: Takeoff for flyaksjer

Wall Street åpnet torsdag i grønt, men har utover handelsdagen svingt både opp og ned. Børsens ledende indekser stenger til slutt blandet.

Industritunge Dow Jones steg 0,07 prosent til 37.779,78 poeng. Brede S&P 500 endte ned 0,22 prosent til 5.011,17 poeng, og teknologiindeksen Nasdaq falt 0,52 prosent til 15.601,50 poeng.

Med disse nedgangene noterte både S&P 500 og Nasdaq deres femte strake dag med nedgang. For S&P 500 er dette den lengste tapsrekken siden slutten av oktober. For Nasdaq er dette den lengste tapsrekken siden januar, skriver CNBC.

Den tiårige amerikanske statsobligasjonsrenten endte på 4,639 prosent. VIX-indeksen, også kalt fryktindeksen, falt 1,59 prosent til 17,93.

Tesla-straff

Tesla endte torsdag ned 3,55 prosent til 149,93 dollar. Aksjen falt 2,7 i åpningsminuttene på Wall Street, etter at den tyske storbanken Deutsche Bank nedgraderte den fra kjøp til hold. Analytikerne viser bekymring, med forsinkelser av bilprodusentens Model 2 og masseoppsigelser.

Onsdag kveld meldte Tesla at selskapet vil si opp 285 arbeidere ved to fabrikker i New York, som tilsvarer14 prosent av den totale arbeidsstyrken.

Det skjer kun to dager etter at Tesla annonserte jobbkutt som tilsvarer mer enn 10 prosent av den globale arbeidsstyrken.

Duolingo og flyaksjer

Språklæringsappen Duolingo endte opp 5,34 prosent, etter at det ble kunngjort at aksjen vil bli lagt til i referanseindeksen S&P MidCap 400 senere i april. Indeksen består av 400 selskaper med mellomstor markedsverdi, fra 3,6 milliarder dollar til 13,1 milliarder dollar.

Torsdag ble en god dag for flere amerikanske flyaksjer. United Airlines steg 5,50 prosent til 51,42 dollar, og slår dets høyeste notering hittil på 50,39 dollar. Alaska Air endte opp 4,04 prosent, etter at flyselskapet slapp resultater som var bedre enn forventet. Men Delta Air Lines snublet på oppløpet, og falt 0,08 prosent.