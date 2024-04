Seks partnere ved advokatfirmaet Sands’ kontor i Trondheim sier opp og går til konkurrenten Wiersholm. Nå kan resten av Sands’ avdeling i Trøndelag kollapse.

Stephan Jervell, ledende partner i Wiersholm, avviser at det er snakk om noen takeover. Han sier de har vurdert personer, ikke advokatfirmaer.

John Fredriksen har tjent 3,75 milliarder kroner på å sitte i baksetet i tankrederiet International Seaways siden 2022.

Nå har han også forhandlet seg frem til en løsning der han sikrer seg styreplass i rederiet, i kraft av å være selskapets største aksjonær.

Kjetil Martinsen, sjeføkonom i Swedbank, mener lavere inflasjon og uendret styringsrente kan være redningen for kronen.

Han tror norsk inflasjon vil fortsette å falle klart inn mot sommeren, og at den trolig vil komme ned på nivåene i USA og eurosonen i sommer. Han tror også at Norges Bank kutter renten først i desember, og at det kan bli færre enn fire rentekutt neste år.

På lederplass skriver Trygve Hegnar om bøndene. Etter demonstrasjoner og vedtak i Stortinget er fasit at vi ikke vet hva bøndene tjener eller hvem de skal sammenlignes med.

Innen 2027 skal bøndene ha en inntekt lik «andre grupper», bestemte Stortinget. Vi er der. Og ikke noen påpekte hvor latterlig det er å sammenligne selvstendig næringsdrivende med lønnstagere. Bøndene har muligheter lønnstagere ikke har, skriver Hegnar.

Finanskalenderen

Resultat pr. 1. kv.:

Norske Skog: Kl. 07.00 webcast, webinar kl. 08.30

Norwegian Property

Årsrapport:

AF Gruppen, Golden Energy Offshore Services, Havila Shipping, Hofseth BioCare, Icelandic Salmon, Nykode Therapeutics, Odfjell Drilling, Otello Corporation, Reach Subsea, RomReal, SalMar, Scana, Siem Offshore, Waste Plastic Upcycling

Makro:

Japan: KPI mars, kl. 01.30

Tyskland: PPI mars, kl. 08.00

UK: Detaljhandel mars, kl. 08.00

Spania: Handelsbalanse februar, kl. 10.00

Annet:

Baker Hughes: Riggtelling, kl. 19.00

Utenlandske:

Elisa

Ekskl. utbytte:

ABG Sundal Collier Holding, Orkla, SpareBank 1 SR-Bank, SpareBank 1 Sørøst-Norge

Ordinær generalforsamling:

Norwegian Property, Salmones Camanchaca