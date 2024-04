Dette vil påvirke Oslo Børs fredag

Nordnet-analytiker Roger Berntsen tror Oslo Børs vil åpne ned 0,2 prosent, eller innenfor intervallet [-0,6, 0,2] prosent.

Asia

Alles øyne har vært rettet mot Israels mulige respons i kjølevannet av det massive droneangrepet mot landet forrige helg. Ved 3.30-tiden natt til fredag kom den første meldingen om kraftige eksplosjoner i Iran.

– Konflikten i Midtøsten ser ut til å eskalere. Storbritannias James Cameron uttalte I går at Israel hadde bestemt seg for å respondere. I natt kom det rapporter om eksplosjoner i Isfahan, men det er foreløpig ikke bekreftet hvorvidt dette er Israelske missiler som har truffet mål, eller Irans luftvern. Irans statskanal rapporterer at de har skutt mot droner, Israel har foreløpig ikke kommentert, skriver DNB Markets i sin morgenrapport

Israelske raketter har truffet mål i Iran, bekreftet en amerikansk tjenesteperson overfor ABC News.

Dette sender børsene i Asia ned, mens det for oljeprisen betyr oppgang.

I Japan faller Nikkei 2,6 prosent, mens den bredere Topix-indeksen er ned 1,9 prosent.

I Kina går Shanghai Composite tilbake 0,4 prosent, Hang Seng i Hongkong er ned 1,2 prosent.

Kospi i Sør-Korea faller 1,7 prosent. I India faller Sensex 0,6 prosent, S&P/ASX 200-indeksen i Australia er ned 1,2 prosent, og Straits Times i Singapore er ned 0,5 prosent.

Oljeprisen

Oljeprisen steg til over 90 dollar fatet etter de første meldingene om eksplosjoner i Iran. Siden har oppgangen avtatt noe.

Juni-kontrakten for Nordsjøoljen brent er nå opp 2,1 prosent til 88,99 dollar. Den amerikanske WTI-oljen er opp 2,1 prosent til 84,50 dollar.

Til sammenligning ble et fat Nordsjøolje omsatt for 87 dollar fatet ved stengetid på Oslo Børs torsdag.

– At utslagene har blitt noe dempet igjen, må nok ses i sammenheng med at dette vurderes til å ikke være et stort angrep, tross alt, og ikke minst har det kommet meldinger om at Irans atomanlegg er trygge, skriver Handelsbanken i sin morgenrapport.

Wall Street

Wall Street åpnet torsdag i grønt, men har utover handelsdagen svingt både opp og ned. Børsens ledende indekser stenger til slutt blandet.

Industritunge Dow Jones steg 0,07 prosent til 37.779,78 poeng. Brede S&P 500 endte ned 0,22 prosent til 5.011,17 poeng, og teknologiindeksen Nasdaq falt 0,52 prosent til 15.601,50 poeng.

Tesla endte torsdag ned 3,55 prosent til 149,93 dollar. Aksjen falt 2,7 i åpningsminuttene på Wall Street, etter at den tyske storbanken Deutsche Bank nedgraderte den fra kjøp til hold.

Torsdag ble en god dag for flere amerikanske flyaksjer. United Airlines steg 5,50 prosent til 51,42 dollar, og slår dets høyeste notering hittil på 50,39 dollar. Alaska Air endte opp 4,04 prosent, etter at flyselskapet slapp resultater som var bedre enn forventet.

Oslo Børs

Elkem falt hele 6 prosent torsdag. Olje- og shippinggiganter falt også, mens Yara bykset 3 prosent på rykter om Kina-tiltak. Hovedindeksen ved Oslo Børs falt torsdag 0,38 prosent til 1.342,62. Omsetningen av aksjer og egenkapitalbevis var på 5,7 milliarder kroner.