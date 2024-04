Oslo Børs faller – teknologiaksje stuper etter emisjon

Oslo Børs faller videre fredag. Etter to timers handel står Hovedindeksen i 1.333,69, en nedgang på 0,7 prosent. Oljeprisen har falt tilbake til nivået før nattens angrip mot Iran. Oljeaksjene straffes.

Oljeprisen

Alles øyne har vært rettet mot Israels mulige respons i kjølevannet av det massive droneangrepet mot landet forrige helg. Ved 3.30-tiden natt til fredag kom den første meldingen om kraftige eksplosjoner i Iran.

Oljeprisen steg til over 90 dollar fatet etter de første meldingene. Siden har oppgangen avtatt.

Juni-kontrakten for Nordsjøoljen brent er nå opp 0,3 prosent til 87,33 dollar. Den amerikanske WTI-oljen er opp 0,4 prosent til 83,07 dollar.

Til sammenligning ble et fat Nordsjøolje omsatt for 87 dollar fatet ved stengetid på Oslo Børs torsdag.

– At utslagene har blitt noe dempet igjen, må nok ses i sammenheng med at dette vurderes til å ikke være et stort angrep, tross alt, og ikke minst har det kommet meldinger om at Irans atomanlegg er trygge, skriver Handelsbanken i sin morgenrapport.

Equinor faller 1,7 prosent til 295,45 kroner, mens Aker BP er ned rundt 2 prosent til 279,10 kroner. Vår Energi går tilbake 2,8 prosent til 36,66 kroner. Tankkjempen Frontline faller 2,2 prosent til 253,10 kroner.

Bevegelser

Tegningskursen i PoLights emisjon på opptil 160 millioner kroner er nå kjent. Den er satt til 2,31 kroner pr. aksje. Aksjen faller kraftige 26,9 prosent til 3,14 kroner. Så langt i år teller fallet 86 prosent.

Norske Skog la frem tall for første kvartal fredag morgen. Det viste svakere resultater enn ventet. Fasit ble et resultat før av- og nedskrivinger, EBITDA, på 76 millioner kroner. DNB Markets og analytiker Johannes Grunselius forventet en EBITDA på 93 millioner kroner. Aksjen stiger rundt 4 prosent til 36,56 kroner.

Elkem falt 5,8 prosent til 19,64 kroner torsdag. Kvartalstallene torsdag morgen viste svakere omsetning enn ventet og et underskudd etter skatt på 414 millioner kroner. Fredag fortsetter nedturen og aksjen faller 2,9 prosent til 19,10 kroner.

DNB Markets nedgraderer Hexagon Purus fra kjøp til hold. Kursmålet settes til 6 kroner, fra tidligere 11 kroner. Aksjen faller 2,3 prosent til 5,21 kroner.

– Det har gått fantastisk bra hittil, sier Nordic Aqua -sjef Ragnar Joensen i Børsmorgen etter at selskapet er i gang med sin første slakt av oppdrettslaks på land i Kina. Aksjen stiger 3,1 prosent til 135,00 kroner.

Norwegian faller 3,5 prosent til 16,00 kroner. Carnegie tror betydelig høyere oljepris og svak krone kan ramme flyselskapet, og kuttet kursmålet torsdag.

Etter positive resultater i Europa, skal Nykode Therapeutics fortsette studien for livmorhalskreftvaksinen i USA. Aksjen går frem 2,1 prosent til 12,80 kroner.

Orkla noteres ekskl. utbytte på 6,00 kroner pr. aksje og faller 8,9 prosent til 71,95 kroner.