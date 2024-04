Kredittvurderingsbyrået S&P Global har nedgradert Israels langsiktige kredittvurdering fra A+ til AA-. Bakgrunnen er den økte geopolitiske risikoen i kjølvannet av konflikten med Hamas i Palestina, i tillegg til Iran.

Byrået trekker spesielt frem Palestina-konflikten som aktuell, i rapporten som ble publisert før landets angrep på Iran natt til fredag.

«Økningen i konfrontasjonen med Iran høyner den allerede betydelige geopolitiske risikoen tilknyttet Israel», skriver S&P Global i rapporten.

«Vi forventer at en bredere regional konflikt unngås, men Israel-Hamas krigen, samt konfronteringer med Hezbollah, ser ut til å fortsette gjennom 2024. Det motstrider vår forrige antagelse om at militær konflikt ville være over innen seks måneder».

Fortsatt vekst

På bakgrunn av antagelsen om at krigen ikke utvider seg, men samtidig ikke reduseres, forventer S&P at økonomisk vekst i Israel vil ligge på 0,5 prosent i 2024. I 2023 økte økonomien med 2 prosent, til tross for en nedgang på 5,7 prosent i fjerde kvartal, da krigen brøt ut.

Produksjonsnivået vil ligge under nivåene før krigen, gitt fortsatte forstyrrelser. Investeringer falt med 26 prosent i fjerde kvartal, og det forventes at dette vil ta lengst tid for å hente seg inn igjen. Til sammenligning har privat og offentlig forbruk allerede hentet seg inn igjen i første kvartal.

Blant de hardest rammede sektorene er byggebransjen og turisme, som står for 5 prosent og 1 prosent av landets BNP. Førstnevnte var før krigen avhengige av palestinske arbeidere som pendlet fra Gaza, mens sistnevnte falt kraftig i oktober 2023 og vil ta lang tid å hente inn igjen.

Budsjettunderskuddet vil trolig øke til hele 8 prosent av BNP, mot 1,8 prosent i 2022. Økt forbruk tilknyttet forsvar, effekten av lavere økonomisk vekst og økte utgifter tilknyttet sivil kompensasjon for økonomiske og fysiske skader vil drive underskuddet.

Modellene baserer seg på fortsatt amerikansk støtte til Israel, noe byrået trekker frem som under press samtidig som motstanden øker mot Israels angrep på sivilie i Gaza.