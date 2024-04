Finansavisen lanserer selskapsestimater

Private investorer får ikke alltid tilgang til de samme finansielle estimatene som profesjonelle investorer. Det har Finansavisen gjort noe med. I samarbeid med Pinpoint Estimates viser vi nå selskapsestimater for flere hundre børsnoterte selskaper i Sverige og Norge i børstjenesten.

Del og du får

Med Pinpoint har alle investorer tilgang til estimatene gratis. Det eneste som kreves er å registrere seg og legge inn sitt eget estimat. Under fanen “Nyheter” på selskapsprofilen til for eksempel Aker BP i børstjenesten kan du dele dine egne estimater med andre brukere. Og når du deler dine estimater får du se konsensusestimatene.

Basert på estimatene som Pinpoint Estimates samler inn fra 10.000 investorer i forkant av resultatsesongen, beregnes det et Pinpointkonsensus. For å kunne beregne konsensusestimat for et selskap må det være lagt inn minst åtte estimater.

I Sverige samles det inn og publiseres konsensusestimater for ca. 300 selskaper foran hver resultatsesong. Og sammenlignet med profesjonelle analytikere treffer Pinpointkonsesus nærmest fasit i 57 prosent av tilfellene, hevder selskapet selv.

De mest populære selskapene, og de som har fått flest estimater nå, er Evolution, Note, Betsson, New Wave og en av Peter Hermanruds favoritter - VBG Group . De som har flest estimater av de norske selskapene er Kitron , Norbit , Odfjell Technology , Bouvet og Aker BP . Frontline mangler ett estimat for å få beregnet et konsensusestimat.

Lavere forventninger

Kitron-aksjen har falt 34 prosent siden toppen på 46,80 kroner den 26. mai i fjor. Selskapet legger frem kvartalstall 25. april, og det er knyttet stor spenning til selskapets kvartalstall denne gangen. Konsensusestimatene Bloomberg opererer med er blant annet inntekter på 184,7 millioner euro og en justert EBITDA på 19 millioner euro.

Pinpointkonsensus for Kitron finner du her, etter at du har lagt inn dine egne estimater.

De crowdsourcede estimatene til Pinpoint viser også at forventningene er fallende. For alle selskapene som Pinpoint har estimater for er det nå ventet en inntektsvekst på 3,7 prosent og en resultatvekst på 3,2 prosent for første kvartal 2024.