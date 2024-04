Straffes knallhardt etter kvartalspresentasjonen

Et minutt etter at handelen tok til på New York-børsen har Nasdaq-indeksen gått ned 0,4 prosent og står i 15.544,18 poeng mens Dow Jones stiger 0,1 prosent til 37.813,47 poeng. S&P 500 faller 0,1 prosent til 5.005,50 poeng.

Den tiårige amerikanske statsobligasjonsrenten er på 4,60 prosent mens VIX-indeksen, også kalt fryktindeksen, stiger 3,6 prosent til 18,65.

Netflix

Etter børsens stengetid torsdag la Netflix frem sine kvartalstall. Strømmekjempen omsatte for 9,4 milliarder dollar i året første kvartal, mens analytikerne ventet en omsetning på 9,27 milliarder dollar. Resultat pr. aksje endte på 5,28 dollar, godt over forventningene på 4,51 dollar pr. aksje, ifølge CNBC.

Netflix kunngjorde at selskapet hadde en nettoøkning på 9,33 millioner abonnenter i første kvartal. Aksjen faller likevel 6,5 prosent i åpningsminuttene fredag.

Israel/Iran

«Markedet tar Israels angrep på Iran med relativ ro etter det ble klart at det var snakk om et mindre kraftfullt angrep enn man kunne frykte. Iransk media spiller angivelig ned betydningen av dette angrepet, noe som gir et håp om at situasjonen vil deeskalere, og det har roet litt på nervene i markedet», skriver seniorstrateg Dane Cekov i en oppdatering fra Nordea Markets.

Makro

Torsdag ble det offentliggjort nye sterke nøkkeltall, som stadig undergraver Feds kutt-planer.

«I går fikk vi blant annet de ukentlige tallene for nye dagpengesøkere, som viste seg uendret på fortsatt lave nivåer. Videre skjøt industriindeksen fra Philly Fed langt over forventningene for april», skriver Handelsbanken i en rapport.